Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта растяжка для чайников: 5 шагов, чтобы быстро и безопасно сесть в позу Лотоса
Убираем седину и добавляем блеска: этот тренд покоряет все парикмахерские
Конфликт брендов: Oppo потеряла шанс использовать торговую марку Reno во Франции
Не линяет, не пахнет и не пачкается — порода для тех, кто любит порядок
Гроб в багажнике и трубы через салон: история первого кондиционера
Певица Елена Темникова попала в реестр должников ФНС
Ловушка на колесах: в Корее расследуют смерть адвоката в горящей Model X
Новые горизонты: Диана Арбенина поведала о планах на будущее материнство
Простые рецепты защиты от тли — без магазинных препаратов

Прыщи от стресса: это не просто кожа, это сигнал о том, что что-то не так

3:11
Моя семья » Красота и стиль

Все мы хотя бы раз сталкивались с прыщами, но что если я скажу вам, что они могут быть вызваны не только гормональными изменениями или неправильным уходом, но и… стрессом? Да, стресс может сыграть ключевую роль в возникновении воспалений на коже, особенно на лице. Как именно это происходит и что с этим делать? Давайте разбираться.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Как возникают прыщи

Акне — это воспаление сальных фолликулов. Когда сальные железы начинают вырабатывать изменённое кожное сало, а клетки, выстилающие фолликулы, начинают шелушиться, происходит обструкция фолликулярного канала. В итоге — размножение бактерий, что в нормальных условиях не вызвало бы проблемы, но при определённых условиях может привести к воспалению.

Основные причины появления прыщей могут быть разные:

  • Гормональные изменения (например, в подростковом возрасте или во время беременности);
  • Генетическая предрасположенность;
  • Некоторые заболевания, такие как синдром поликистозных яичников;
  • Неправильный уход (комедогенные косметические средства или лекарства).

Кроме того, внешние факторы, такие как загрязнение воздуха, использование масок или тесной одежды, могут также провоцировать акне. Но есть один важный фактор, который всё чаще упоминается в связи с прыщами, — это стресс.

Как стресс влияет на кожу

Стресс — это реакция организма на ситуации, которые мы воспринимаем как угрожающие или чрезмерные. Он может быть как положительным (эустресс), когда помогает справиться с трудностями, так и негативным (дистресс), когда превращается в хроническое напряжение.

Постоянный стресс вызывает выброс медиаторов (например, гормонов и нейротрансмиттеров), которые могут влиять на здоровье нашей кожи. Эти вещества могут нарушать целостность кожного барьера, увеличивать воспаление и замедлять процессы заживления.

При этом кожа реагирует на стресс не только как физический барьер, но и как орган, который сам может "производить" эти медиаторы, влияя на своё состояние. Так, акне и другие кожные заболевания, такие как псориаз или дерматит, могут обостряться под воздействием стресса.

Влияние стресса на акне

Исследования показали, что стресс не только может спровоцировать появление прыщей, но и усугубить уже существующие проблемы. Именно поэтому даже если вы следите за уходом за кожей, правильно питаетесь и избегаете вредных факторов, периодические стрессы могут негативно сказаться на её состоянии.

Как избежать стрессовых прыщей

  • Снизьте уровень стресса. Медитации, йога и простые прогулки на свежем воздухе — отличные способы справиться с напряжением.
  • Регулярный уход за кожей. Используйте увлажняющие и успокаивающие средства, чтобы поддерживать барьер кожи.
  • Заботьтесь о себе. Хороший сон, здоровое питание и время для себя помогут вам справиться с негативными эмоциями.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Наука и техника
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир
Наука и техника
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Последние материалы
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках
Умные до наглости: породы, которые дрессируют своих хозяев сами — но делают это интеллигентно
Сокровища Пенсаколы: пляжи и культура в сочетании с непревзойденным уровнем безопасности
Звезда Железного человека раскрыла, как ей удаётся всегда быть в настроении и не стрессовать
Курбан Омаров и Валерия раскрыли имя сына: библейский выбор семьи
Надежда в воздухе: почему летающий мотоцикл перспективнее автомобиля
Мигранты из Центральной Азии ищут работу в других странах: почему они покидают Россию
Садовая мебель развалилась, но появился хит: табуреты из шин, которые все хотят повторить
Терабайты в кристалле: что нашли физики в микроскопических дефектах
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.