Прыщи от стресса: это не просто кожа, это сигнал о том, что что-то не так

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Все мы хотя бы раз сталкивались с прыщами, но что если я скажу вам, что они могут быть вызваны не только гормональными изменениями или неправильным уходом, но и… стрессом? Да, стресс может сыграть ключевую роль в возникновении воспалений на коже, особенно на лице. Как именно это происходит и что с этим делать? Давайте разбираться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Как возникают прыщи

Акне — это воспаление сальных фолликулов. Когда сальные железы начинают вырабатывать изменённое кожное сало, а клетки, выстилающие фолликулы, начинают шелушиться, происходит обструкция фолликулярного канала. В итоге — размножение бактерий, что в нормальных условиях не вызвало бы проблемы, но при определённых условиях может привести к воспалению.

Основные причины появления прыщей могут быть разные:

Гормональные изменения (например, в подростковом возрасте или во время беременности);

Генетическая предрасположенность;

Некоторые заболевания, такие как синдром поликистозных яичников;

Неправильный уход (комедогенные косметические средства или лекарства).

Кроме того, внешние факторы, такие как загрязнение воздуха, использование масок или тесной одежды, могут также провоцировать акне. Но есть один важный фактор, который всё чаще упоминается в связи с прыщами, — это стресс.

Как стресс влияет на кожу

Стресс — это реакция организма на ситуации, которые мы воспринимаем как угрожающие или чрезмерные. Он может быть как положительным (эустресс), когда помогает справиться с трудностями, так и негативным (дистресс), когда превращается в хроническое напряжение.

Постоянный стресс вызывает выброс медиаторов (например, гормонов и нейротрансмиттеров), которые могут влиять на здоровье нашей кожи. Эти вещества могут нарушать целостность кожного барьера, увеличивать воспаление и замедлять процессы заживления.

При этом кожа реагирует на стресс не только как физический барьер, но и как орган, который сам может "производить" эти медиаторы, влияя на своё состояние. Так, акне и другие кожные заболевания, такие как псориаз или дерматит, могут обостряться под воздействием стресса.

Влияние стресса на акне

Исследования показали, что стресс не только может спровоцировать появление прыщей, но и усугубить уже существующие проблемы. Именно поэтому даже если вы следите за уходом за кожей, правильно питаетесь и избегаете вредных факторов, периодические стрессы могут негативно сказаться на её состоянии.

Как избежать стрессовых прыщей

Снизьте уровень стресса. Медитации, йога и простые прогулки на свежем воздухе — отличные способы справиться с напряжением.

Регулярный уход за кожей. Используйте увлажняющие и успокаивающие средства, чтобы поддерживать барьер кожи.

Заботьтесь о себе. Хороший сон, здоровое питание и время для себя помогут вам справиться с негативными эмоциями.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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