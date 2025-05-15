Прыщи от стресса: это не просто кожа, это сигнал о том, что что-то не так

Все мы хотя бы раз сталкивались с прыщами, но что если я скажу вам, что они могут быть вызваны не только гормональными изменениями или неправильным уходом, но и… стрессом? Да, стресс может сыграть ключевую роль в возникновении воспалений на коже, особенно на лице. Как именно это происходит и что с этим делать? Давайте разбираться.
Акне — это воспаление сальных фолликулов. Когда сальные железы начинают вырабатывать изменённое кожное сало, а клетки, выстилающие фолликулы, начинают шелушиться, происходит обструкция фолликулярного канала. В итоге — размножение бактерий, что в нормальных условиях не вызвало бы проблемы, но при определённых условиях может привести к воспалению.
Основные причины появления прыщей могут быть разные:
Кроме того, внешние факторы, такие как загрязнение воздуха, использование масок или тесной одежды, могут также провоцировать акне. Но есть один важный фактор, который всё чаще упоминается в связи с прыщами, — это стресс.
Стресс — это реакция организма на ситуации, которые мы воспринимаем как угрожающие или чрезмерные. Он может быть как положительным (эустресс), когда помогает справиться с трудностями, так и негативным (дистресс), когда превращается в хроническое напряжение.
Постоянный стресс вызывает выброс медиаторов (например, гормонов и нейротрансмиттеров), которые могут влиять на здоровье нашей кожи. Эти вещества могут нарушать целостность кожного барьера, увеличивать воспаление и замедлять процессы заживления.
При этом кожа реагирует на стресс не только как физический барьер, но и как орган, который сам может "производить" эти медиаторы, влияя на своё состояние. Так, акне и другие кожные заболевания, такие как псориаз или дерматит, могут обостряться под воздействием стресса.
Исследования показали, что стресс не только может спровоцировать появление прыщей, но и усугубить уже существующие проблемы. Именно поэтому даже если вы следите за уходом за кожей, правильно питаетесь и избегаете вредных факторов, периодические стрессы могут негативно сказаться на её состоянии.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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