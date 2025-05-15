Ешь, пей, не вини себя: метод выживания в отпуске без ущерба для фигуры

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Пляж, манящий запах шашлыков и бокал прохладного вина на закате — лето неумолимо подталкивает нас к удовольствиям. Но за наслаждениями часто приходит и небольшое разочарование в отражении зеркала. Пара лишних килограммов — и любимое платье уже не сидит, как прежде. Что делать тем, кто хочет сохранить фигуру, но не готов мучить себя строгими диетами?

Девушка в купальнике
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в купальнике

Диета без диеты

Фитнес-тренер Мария Осипенко предлагает нестандартный подход — питание по принципу радуги. Это не просто красиво, но и полезно. Разнообразие овощей и фруктов, распределённых по цветам, помогает получать максимум витаминов и микроэлементов без вреда для организма и настроения.

Что такое "радуга на тарелке"

В основе — сезонные овощи, фрукты и зелень. А это значит, что скучать точно не придётся: летние рынки и дачные грядки полны свежести. Каждый цвет радуги — это определённые полезные вещества:

  • Красные (помидоры, клубника) — антиоксиданты.
  • Оранжевые (морковь, абрикосы) — каротиноиды.
  • Зелёные (шпинат, укроп, брокколи) — источник железа и магния.
  • Фиолетовые и синие (черника, баклажаны) — антоцианы для крепкого иммунитета.

Не забывайте про воду. Большое количество чистой воды не только помогает ускорить метаболизм, но и стимулирует отток лимфы, что особенно важно в жару.

Без чувства вины

Осипенко подчёркивает: "Не вините себя за срывы, будь то лишний десерт или кусок пиццы. Всё это — дополнительный стресс, который отражается на состоянии здоровья и настроении".

То есть, никаких запретов и самоедства. Главное — баланс и осознанность.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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