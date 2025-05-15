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Утром — морковь, ночью — магия: напиток, который заменяет салон красоты

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Кожа — зеркало нашего образа жизни. Загрязнённый воздух, стресс, отсутствие полноценного питания — всё это отражается на лице: сухость, тусклый цвет, покраснение. Но вернуть коже здоровое сияние можно не только с помощью дорогих кремов и салонов. Всё, что нужно, — это внимание к своему телу и стакан сока, который работает как "натуральный ботокс".

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Секрет — в простом напитке

Этот домашний рецепт уже давно стал секретом сияющей кожи у многих женщин. Натуральный, вкусный и богатый полезными веществами, он способен поддержать не только внешний вид, но и общее состояние организма.

Что понадобится:

  • 2 очищенных апельсина
  • 4-6 морковок
  • кусочек свежего имбиря
  • 1/3 стакана воды

Пропустите все ингредиенты через соковыжималку. Получившийся сок процедите и выпейте сразу — так вы получите максимум пользы.

Когда и как пить

Лучшее время — перед сном. Пока вы отдыхаете, кожа получает ценные питательные вещества и начинает восстанавливаться. Если напиток покажется слишком насыщенным, начните с одного раза в неделю. Уже через месяц регулярного приёма можно заметить видимые изменения: цвет лица станет ярче, кожа — более гладкой, а общее самочувствие улучшится.

Этот сок — не волшебство, но его действие вы обязательно почувствуете. Особенно в сочетании с хорошим сном, качественным уходом и сбалансированным питанием.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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