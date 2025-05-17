Топ-5 люксовых средств для лица: звезды выбирают их не просто так...

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Когда вы смотрите на цену этой косметики, может показаться, что это слишком дорого. Но мысль о красивой и ухоженной коже может перевесить сомнения. Вы часто задавались вопросом, стоит ли тратить деньги на люксовые средства?

Фото: freepik.com by Holiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Бьюти-редакторы чешского ELLE выбрали пять продуктов, которые действительно сполна оправдывают свою стоимость.

Стоит ли тратить деньги?

Качественный уход за кожей может быть доступным. Цена не всегда отражает качество продукта. Некоторые бренды, особенно люксовые, вкладывают средства не только в упаковку и маркетинг, но и в научные исследования и разработку инновационных ингредиентов. Такие продукты могут стоить дороже, но они часто приносят видимые результаты. Если вы решили инвестировать в дорогую косметику, выбирайте средства, эффективность которых подтверждена наукой и которые действительно приносят пользу коже. Вот пять таких продуктов.

Augustinus Bader The Rich Cream. Этот крем, созданный на основе биотехнологий, подходит для сухой и зрелой кожи. Он содержит запатентованный комплекс TFC8 ® , который стимулирует обновление клеток и улучшает общее состояние кожи. Крем питает кожу, повышает её эластичность и придаёт сияние. Основатель бренда, профессор Августинус Бадер, более 30 лет занимался исследованиями в области регенерации клеток. Его опыт лёг в основу создания продуктов, которые стали популярными благодаря своей эффективности. SK-II PITERA™ Facial Treatment Essence. Эссенция от японского бренда SK-II завоевала популярность благодаря своему уникальному составу. Она содержит ферментированный дрожжевой экстракт Pitera™, богатый микроэлементами, аминокислотами, витаминами, антиоксидантами и минералами. Эссенция улучшает текстуру кожи, осветляет её и увлажняет. Регулярное использование помогает уменьшить морщины, выровнять тон кожи и укрепить её естественный барьер. История бренда началась в 1970-х годах, когда японские учёные заметили, что у работников фабрик по производству сакэ кожа рук выглядела молодой, несмотря на морщины на лице. Это наблюдение стало основой для разработки технологии Pitera™. La Prairie Skin Caviar Liquid Lift. Этот эликсир от швейцарского бренда La Prairie обеспечивает мгновенный и долгосрочный эффект лифтинга. В его состав входят ингредиенты из икры, которые поддерживают синтез коллагена, укрепляют кожу и улучшают её контуры. Двухфазная формула позволяет активным компонентам высвобождаться при нанесении, мгновенно разглаживая кожу. Бренд La Prairie известен своей приверженностью инновациям и эксклюзивности. Продукция разрабатывается в отдельных лабораториях, что гарантирует сохранение уникальных технологий и состава. 111SKIN Repair Serum NAC Y2. Эта сыворотка пользуется популярностью у знаменитостей и дерматологов. Она содержит запатентованный комплекс NAC Y², который укрепляет кожу, стимулирует её регенерацию и увлажняет. Сыворотка подходит для уставшей кожи, подверженной стрессам. 111SKIN был создан доктором Яннисом Александридесом, пластическим хирургом, который хотел создать продукты с научно обоснованными ингредиентами. Гиалуроновая сыворотка Dr. Barbara STURM. Эта сыворотка от немецкого бренда Dr. Barbara STURM — отличное средство для увлажнения. Она содержит гиалуроновую кислоту разного молекулярного размера, что позволяет интенсивно и длительно увлажнять кожу. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота проникает глубоко в кожу и заполняет мелкие морщинки, а высокомолекулярная обеспечивает поверхностное увлажнение. Сыворотка также помогает уменьшить раздражение и улучшить общее состояние кожи. Основательница бренда, доктор Барбара Штурм, — пионер в области противовоспалительной дерматологии. Её подход основан на научном изучении кожи и создании эффективных средств.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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