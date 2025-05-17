Секреты сияющей кожи: почему молочный тоник станет лучшим помощником вашей красоты

Представляем продукт, который подарит вашей коже шелковистость, увлажнение и ощущение комфорта, не обещая чудес. Корейские женщины давно знают о его преимуществах: это молочный тоник.
Несмотря на название, молочный тоник — не просто средство для утреннего ритуала. Это нечто среднее между тоником и эссенцией, легкое, как вода, и питательное, как увлажняющий крем. Он не раздражает кожу, а мягко обволакивает её, успокаивая и восстанавливая. Это не агрессивное средство, а заботливое обертывание, которое подходит для всех типов кожи.
Почему стоит попробовать?
Наносите сразу после очищения кожи. Несколько капель на ладони — и легкими движениями распределите по лицу. Можно активировать средство, потерев ладони, или использовать ватный диск. Главное — регулярность.
Популярные и эффективные молочные тоники, отобранные бьюти-редакторами чешского ELLE, которые стоит протестировать
Каждый из этих продуктов обещает мягкую, сияющую и ухоженную кожу. Выбирайте свой идеальный молочный тоник и наслаждайтесь результатом!
Лосьо́н (фр. lotion, от лат. lotio — мытьё, омовение) — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?