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Секреты сияющей кожи: почему молочный тоник станет лучшим помощником вашей красоты

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Представляем продукт, который подарит вашей коже шелковистость, увлажнение и ощущение комфорта, не обещая чудес. Корейские женщины давно знают о его преимуществах: это молочный тоник.

Кореянка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кореянка

Несмотря на название, молочный тоник — не просто средство для утреннего ритуала. Это нечто среднее между тоником и эссенцией, легкое, как вода, и питательное, как увлажняющий крем. Он не раздражает кожу, а мягко обволакивает её, успокаивая и восстанавливая. Это не агрессивное средство, а заботливое обертывание, которое подходит для всех типов кожи.

Почему стоит попробовать?

  • Универсальность: подходит для сухой, жирной и комбинированной кожи.
  • Эффективность: мгновенно впитывается, не оставляя липкости или жирности.
  • Многофункциональность: можно использовать утром, вечером, в дороге или на даче.
  • Удобство: легко наслаивается под макияж или другие уходовые средства.
    Как включить в рутину?

Наносите сразу после очищения кожи. Несколько капель на ладони — и легкими движениями распределите по лицу. Можно активировать средство, потерев ладони, или использовать ватный диск. Главное — регулярность.

Популярные и эффективные молочные тоники, отобранные бьюти-редакторами чешского ELLE, которые стоит протестировать

  1. Rhode Glazing Milk (Rhodeskin) - бестселлер с керамидами, бета-глюканом и магнием. Подходит для веганов, не содержит отдушек и не тестируется на животных.
  2. The Base Face Milk (ILIA, Sephora) - веганский увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой. Успокаивает кожу и идеально подходит для подготовки под более питательные средства.
  3. Glow Replenishment Rice Milk (Beauty of Joseon, Rossmann) - тоник с экстрактом риса. Осветляет, увлажняет и придает коже сияние.
  4. Glazed Skin (Say Hi, Notino) - коктейль с пептидами, церамидами и ниацинамидом. Увлажняет, осветляет и укрепляет кожный барьер.
  5. Rice 70 (Annua, Belovedshop) - средство с экстрактами риса, ниацинамидом и керамидами. Увлажняет, выравнивает тон и успокаивает кожу.

Каждый из этих продуктов обещает мягкую, сияющую и ухоженную кожу. Выбирайте свой идеальный молочный тоник и наслаждайтесь результатом!

Уточнения

Лосьо́н (фр. lotion, от лат. lotio — мытьё, омовение) — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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