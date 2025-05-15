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Медовый блонд в действии: этот шикарный оттенок вдохновляет знаменитостей и подходит всем

4:10
Моя семья » Красота и стиль

Выбрать идеальный оттенок блонда может быть не проще, чем найти опытного парикмахера. Подтон кожи помогает определить, какой цвет вам больше подходит — тёплый или холодный. Однако существует оттенок, который подходит практически всем — это медовый блонд, любимый Бейонсе. Но даже в рамках этого цвета есть множество вариаций.

Бейонсе
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бейонсе

Рита Хазан, колорист, работающая с такими звёздами, как Бейонсе и Джессика Симпсон, называет медовый блонд самым нейтральным цветом в палитре блондов. Он не склоняется ни к теплому, ни к холодному оттенку, что делает его идеальным для широкого круга лиц — от смуглой кожи с холодным подтоном до светлой и оливковой кожи с нейтральной основой, пишет чешский ELLE.

Этот цвет особенно хорош для весеннего и летнего сезона. Чтобы сделать его ещё ярче, можно добавить пляжный блонд с медовым подтоном. Зимой же лучше выбрать более темный медовый оттенок с легкими светлыми прядями. Рита Хазан советует брать с собой фотографию, чтобы парикмахер лучше понял ваши пожелания.

Темные корни и светлые пряди

Дженнифер Лопес - яркий пример того, как медовый блонд можно сочетать с темными корнями. Рита Хазан впервые осветлила ей волосы до этого оттенка, и Дженнифер до сих пор остается верной своему образу. Темные корни добавляют глубину и объем, делая прическу более естественной и динамичной.

Как Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен - воплощение стиля и естественности. Её медовый блонд выглядит так, будто она провела много времени на солнце. Этот оттенок идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть непринужденно и элегантно одновременно. Жизель показывает, что медовый блонд может быть не только свежим, но и сексуальным, если вдохновляться природой.

Как Бейонсе

Бейонсе — королева экспериментов с оттенками блонда. Её классический медовый цвет — это лишь начало. Иногда она выбирает более пляжный стиль, а иногда склоняется к ледяному блонду в стиле Cowboys Carter. Но она всегда остается верной своему уникальному стилю. Бейонсе доказывает, что можно играть с оттенками блонда, не теряя индивидуальности.

От пляжа до рок-клуба

Джессика Симпсон — пример того, как медовый блонд может стать ярким и дерзким. Её прическа приобрела рок-стиль, который идеально подходит тем, кто хочет добавить в образ немного дерзости, не теряя естественности. Этот оттенок подходит для тех, кто хочет быть одновременно свежим и энергичным.

Сладкий как мед

Мэрайя Кэри — воплощение вечной элегантности. Её классический медовый цвет с тёплыми солнечными оттенками выглядит безупречно. Этот оттенок придаёт волосам объем и блеск, не создавая эффекта искусственности. Мэрайя Кэри доказывает, что медовый блонд может быть идеальным выбором для тех, кто хочет сохранить естественность и изысканность.

Естественность превыше всего

Кейт Мосс — ещё один пример того, как легко можно добиться эффекта медового блонда. Её волосы выглядят так, будто она родилась с таким оттенком. Этот естественный вариант медового блонда идеален для тех, кто хочет перемен без кардинальных изменений. Кейт Мосс показывает, что медовый блонд может быть элегантным и вне времени.

Основные моменты

Если у вас светло-каштановые волосы, не обязательно красить всю голову. Легкие пряди в медово-русом оттенке могут создать интересный эффект. Примером служат прически Тейта Макрея и Джои Кинг, которые показывают, что небольшое изменение может кардинально изменить образ. Медовый блонд придает волосам теплый оттенок, осветляет лицо и добавляет мягкости.

Уточнения

Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер (англ. Beyoncé Giselle Knowles-Carter; род. 4 сентября 1981, Хьюстон, США), более известна мононимно как Бейо́нсе (произносится /biˈjɒnseɪ/ би-йон-сей) — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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