Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты корневой силы: что кладут под огурцы для супер-урожая
Шпаклевка без стресса: как выровнять стены и не возненавидеть ремонт
Макрон предал Зеленского. Запад начал официально сливать Украину
Тихая угроза с розовым оттенком — жители леса как огня боятся эту змею
Миллионы тонн белого золота: запасы лития в США повлияют на мировые цены
Ремонт закончен, а ощущение пустоты осталось: как вдохнуть жизнь в комнату без затрат
Штраф за спешку: Turkish Airlines жёстко ограничит движение
Сумасшедший поворот событий на ЧМ по хоккею: даже комментатор сдался
Секреты золотой корочки: как не допустить, чтобы панировка осталась на сковороде

Хочешь длинные ресницы? Тогда забудь о дорогих средствах и попробуй это

3:12
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаешь о длинных и густых ресницах? Ты не одна — эта цель многих девушек! Но как сделать так, чтобы ресницы стали не только длинными, но и здоровыми? Ответ кроется в нескольких важных аспектах: правильном питании, регулярном уходе и качественной косметике.

Тушь для ресниц
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушь для ресниц

1. Питание: твоя база для крепких ресниц

Чтобы ресницы росли, как на дрожжах, нужно поддерживать их изнутри. На 96% ресницы состоят из кератина — белка, который придает прочность волоскам. Значит, чтобы "кератиновые запасы" пополнялись, стоит сосредоточиться на продуктах, богатых белками. Это говядина, курица, рыба, орехи и молочные продукты.

Не забывай про витамины! Витамины А и Е, которые помогают поддерживать здоровье волос и кожи, содержатся в брокколи, моркови, тыкве, авокадо и других овощах и фруктах. Для улучшения усвоения кератина комбинируй белки с кислыми продуктами, например, рыбу с лимоном. Пей достаточное количество воды, чтобы поддерживать здоровье не только ресниц, но и всего организма.

Важно: Перед тем как начать следовать диете, убедись, что на продукты, которые ты собираешься включить в рацион, у тебя нет аллергии.

2. Масла: как использовать их для укрепления ресниц

Масла — проверенный способ укрепить и отрастить ресницы. Например, касторовое масло давно стало популярным средством для ухода за ресницами. Оно помогает не только отрастить ресницы, но и укрепить их.

Для усиленного эффекта попробуй комбинировать касторовое масло с облепиховым или оливковым, добавив витамины А и Е из ампул. Просто наноси этот коктейль на ресницы с помощью щеточки. Но будь осторожна! Чрезмерное увлечение маслами может привести к раздражению глаз.

3. Правильный уход: качественная косметика и снятие макияжа

Качество косметики — это не только вопрос красоты, но и здоровья ресниц. Если твоя тушь уже старше трех месяцев, скорее всего, она полна бактерий, а от использования старой туши пользы не будет. Выбирай продукты с полезными добавками для ухода за ресницами.

Но даже если ты используешь отличную тушь, важно не забывать о правильном снятии макияжа. Неправильное удаление косметики может привести к повреждению волосков. Перед тем как снять тушь, прикладывай ватный диск с мицеллярной водой к ресницам на 30 секунд, чтобы растворить косметику. Затем мягко и аккуратно удаляй её движениями от корней, сверху вниз.

4. Уход за ресницами перед сном

Ночью твои ресницы отдыхают и восстанавливаются. Поэтому перед сном обязательно смывай всю косметику, чтобы дать волоскам отдохнуть и избежать раздражений. Использование качественного демакияжа поможет избежать их ломкости и выпадения.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Последние материалы
Секреты корневой силы: что кладут под огурцы для супер-урожая
Шпаклевка без стресса: как выровнять стены и не возненавидеть ремонт
Макрон предал Зеленского. Запад начал официально сливать Украину
Тихая угроза с розовым оттенком — жители леса как огня боятся эту змею
Миллионы тонн белого золота: запасы лития в США повлияют на мировые цены
Ремонт закончен, а ощущение пустоты осталось: как вдохнуть жизнь в комнату без затрат
Штраф за спешку: Turkish Airlines жёстко ограничит движение
Сумасшедший поворот событий на ЧМ по хоккею: даже комментатор сдался
Секреты золотой корочки: как не допустить, чтобы панировка осталась на сковороде
О чём шепчет двигатель: как нагар на свечах зажигания поможет поставить диагноз вашему мотору
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.