После зимы кожа как будто вышла из отпуска — уставшая, сухая и капризная. Но это не всегда возраст, стресс или "весна такая". Иногда кожа буквально кричит о помощи, а ты не слышишь. Хорошая новость: можно понять, в порядке ли твоя кожа, прямо дома — без зеркального кабинета и страшных слов типа "гидролипидный барьер". Два простых теста подскажут, чего ей не хватает — влаги или коллагена.
Этот способ — как лакмусовая бумажка для твоей увлажнённости.
Что делать:
Умой лицо мягким средством, не трогай тоники и кремы.
Подожди 30-60 минут.
Приложи тонкую бумажную салфетку к лицу на пару секунд.
Смотри, что получилось.
Результаты:
Салфетка прилипла, но сухая — коже не хватает влаги. Это обезвоженность, даже если кожа жирная.
Салфетка упала, не прилипла — всё плохо: кожа просит SOS и срочно требует увлажнения.
Чуть жирные пятна, но не прилипла — баланс есть, кожа чувствует себя нормально.
Жирные пятна, салфетка не прилипла — жирная, но не страдает от обезвоживания.
Салфетка жирная, а кожа не жалуется — типичная жирная кожа, увлажнена, но требует контроля.
Хватит верить крему на слово. Проверь, насколько твоя кожа реально упругая.
Как делать:
Ущипни кожу в зоне шеи или под глазами.
Подержи 3-5 секунд.
Отпусти и засеки, как быстро она вернётся на место.
Что значит результат:
0-1 секунда — всё супер, коллаген работает, ты сияешь.
2-3 секунды — всё ещё норма, но синтез коллагена уже не как в 20 лет.
4+ секунды — время задуматься о поддержке: плотность падает, а вместе с ней — упругость и овал лица.
Плотная кожа дольше держит форму и меньше стареет.
Увлажнённая кожа не реагирует стянутостью и раздражением.
Обе вместе — залог сияющего, "живого" лица без фундамента.
Если оба теста выдали тревожные сигналы — не паникуй. Иногда достаточно добавить увлажняющую сыворотку, SPF и пересмотреть питание. А если хочется точности — косметолог подскажет, как вернуть коже молодость без крайностей.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.