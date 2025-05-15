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Лицо просит о помощи, а ты не слышишь: проверь кожу с помощью двух лайфхаков

2:34
Моя семья

После зимы кожа как будто вышла из отпуска — уставшая, сухая и капризная. Но это не всегда возраст, стресс или "весна такая". Иногда кожа буквально кричит о помощи, а ты не слышишь. Хорошая новость: можно понять, в порядке ли твоя кожа, прямо дома — без зеркального кабинета и страшных слов типа "гидролипидный барьер". Два простых теста подскажут, чего ей не хватает — влаги или коллагена.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Тест с салфеткой: проверь, не обезвожена ли кожа

Этот способ — как лакмусовая бумажка для твоей увлажнённости.

Что делать:

  1. Умой лицо мягким средством, не трогай тоники и кремы.

  2. Подожди 30-60 минут.

  3. Приложи тонкую бумажную салфетку к лицу на пару секунд.

  4. Смотри, что получилось.

Результаты:

  • Салфетка прилипла, но сухая — коже не хватает влаги. Это обезвоженность, даже если кожа жирная.

  • Салфетка упала, не прилипла — всё плохо: кожа просит SOS и срочно требует увлажнения.

  • Чуть жирные пятна, но не прилипла — баланс есть, кожа чувствует себя нормально.

  • Жирные пятна, салфетка не прилипла — жирная, но не страдает от обезвоживания.

  • Салфетка жирная, а кожа не жалуется — типичная жирная кожа, увлажнена, но требует контроля.

Щипковый тест: оцени коллаген и плотность

Хватит верить крему на слово. Проверь, насколько твоя кожа реально упругая.

Как делать:

  1. Ущипни кожу в зоне шеи или под глазами.

  2. Подержи 3-5 секунд.

  3. Отпусти и засеки, как быстро она вернётся на место.

Что значит результат:

  • 0-1 секунда — всё супер, коллаген работает, ты сияешь.

  • 2-3 секунды — всё ещё норма, но синтез коллагена уже не как в 20 лет.

  • 4+ секунды — время задуматься о поддержке: плотность падает, а вместе с ней — упругость и овал лица.

Почему это важно

  • Плотная кожа дольше держит форму и меньше стареет.

  • Увлажнённая кожа не реагирует стянутостью и раздражением.

  • Обе вместе — залог сияющего, "живого" лица без фундамента.

Если оба теста выдали тревожные сигналы — не паникуй. Иногда достаточно добавить увлажняющую сыворотку, SPF и пересмотреть питание. А если хочется точности — косметолог подскажет, как вернуть коже молодость без крайностей.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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