Вино, молоко или глютен? Один из них портит твою кожу

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты можешь мазать кремы, ходить на массажи и пить коллаген с утра, но всё это — мимо, если в тарелке у тебя каждый день стоит "враг красоты". Да, продукт, который ты считаешь безобидным — будь то овсянка, йогурт или бокал вина за ужином — может именно на твоём лице оставлять самое видимое "послевкусие".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Дерматолог Нигма Талиб выделила 4 типа пищевой непереносимости, влияющей не на вес, а на качество кожи. Проверь, кто портит твоё отражение в зеркале.

Если появились:

Морщины в уголках глаз

Купероз

Расширенные поры

Шелушение

Складки вокруг рта и носа

Твой враг — алкоголь

Особенно вино. Даже один бокал за ужином может запускать воспаления и "вытравливать" коллаген.

Что делать: сделай двухнедельный "сухой" перерыв, а потом — 1 бокал вина на 4 стакана воды.

Если видишь:

Морщины на лбу

Пигментные пятна

Прыщи

Запавшие глаза

Измождённость

Твой враг — сахар

Он запускает гликацию — процесс, при котором кожа "сдаёт" раньше времени.

Что делать: режь сладкое в два, потом — в четыре раза. И не забудь про фрукты и орехи — они помогут не срываться.

Если мучают:

Мешки и тени под глазами

Отеки

Комедоны и прыщи

Землистый цвет лица

Неровный рельеф

Твой враг — молочные продукты

Лактоза и казеин часто плохо усваиваются взрослыми. Итог — отёчность и воспаления.

Что делать: убери молочку на 3 недели. Смотри, как кожа "вспоминает" молодость.

Если появились:

Пигментные пятна

Сползающие щеки

Второй подбородок

Розацеа

Постоянная отечность

Твой враг — глютен

Клейковина раздражает кишечник и "запускает" цепочку воспалений, влияющих и на гормоны, и на кожу.

Что делать: переходи на безглютеновые продукты. Это проще, чем кажется — полки магазинов пестрят заменителями.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.





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