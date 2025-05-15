Вино, молоко или глютен? Один из них портит твою кожу

Ты можешь мазать кремы, ходить на массажи и пить коллаген с утра, но всё это — мимо, если в тарелке у тебя каждый день стоит "враг красоты". Да, продукт, который ты считаешь безобидным — будь то овсянка, йогурт или бокал вина за ужином — может именно на твоём лице оставлять самое видимое "послевкусие".
Дерматолог Нигма Талиб выделила 4 типа пищевой непереносимости, влияющей не на вес, а на качество кожи. Проверь, кто портит твоё отражение в зеркале.
Морщины в уголках глаз
Купероз
Расширенные поры
Шелушение
Складки вокруг рта и носа
Твой враг — алкоголь
Особенно вино. Даже один бокал за ужином может запускать воспаления и "вытравливать" коллаген.
Что делать: сделай двухнедельный "сухой" перерыв, а потом — 1 бокал вина на 4 стакана воды.
Морщины на лбу
Пигментные пятна
Прыщи
Запавшие глаза
Измождённость
Твой враг — сахар
Он запускает гликацию — процесс, при котором кожа "сдаёт" раньше времени.
Что делать: режь сладкое в два, потом — в четыре раза. И не забудь про фрукты и орехи — они помогут не срываться.
Мешки и тени под глазами
Отеки
Комедоны и прыщи
Землистый цвет лица
Неровный рельеф
Твой враг — молочные продукты
Лактоза и казеин часто плохо усваиваются взрослыми. Итог — отёчность и воспаления.
Что делать: убери молочку на 3 недели. Смотри, как кожа "вспоминает" молодость.
Пигментные пятна
Сползающие щеки
Второй подбородок
Розацеа
Постоянная отечность
Твой враг — глютен
Клейковина раздражает кишечник и "запускает" цепочку воспалений, влияющих и на гормоны, и на кожу.
Что делать: переходи на безглютеновые продукты. Это проще, чем кажется — полки магазинов пестрят заменителями.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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