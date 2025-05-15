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Вино, молоко или глютен? Один из них портит твою кожу

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Ты можешь мазать кремы, ходить на массажи и пить коллаген с утра, но всё это — мимо, если в тарелке у тебя каждый день стоит "враг красоты". Да, продукт, который ты считаешь безобидным — будь то овсянка, йогурт или бокал вина за ужином — может именно на твоём лице оставлять самое видимое "послевкусие".

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Дерматолог Нигма Талиб выделила 4 типа пищевой непереносимости, влияющей не на вес, а на качество кожи. Проверь, кто портит твоё отражение в зеркале.

Если появились:

  • Морщины в уголках глаз

  • Купероз

  • Расширенные поры

  • Шелушение

  • Складки вокруг рта и носа

Твой враг — алкоголь

Особенно вино. Даже один бокал за ужином может запускать воспаления и "вытравливать" коллаген.

Что делать: сделай двухнедельный "сухой" перерыв, а потом — 1 бокал вина на 4 стакана воды.

Если видишь:

  • Морщины на лбу

  • Пигментные пятна

  • Прыщи

  • Запавшие глаза

  • Измождённость

Твой враг — сахар

Он запускает гликацию — процесс, при котором кожа "сдаёт" раньше времени.

Что делать: режь сладкое в два, потом — в четыре раза. И не забудь про фрукты и орехи — они помогут не срываться.

Если мучают:

  • Мешки и тени под глазами

  • Отеки

  • Комедоны и прыщи

  • Землистый цвет лица

  • Неровный рельеф

Твой враг — молочные продукты

Лактоза и казеин часто плохо усваиваются взрослыми. Итог — отёчность и воспаления.

Что делать: убери молочку на 3 недели. Смотри, как кожа "вспоминает" молодость.

Если появились:

  • Пигментные пятна

  • Сползающие щеки

  • Второй подбородок

  • Розацеа

  • Постоянная отечность

Твой враг — глютен

Клейковина раздражает кишечник и "запускает" цепочку воспалений, влияющих и на гормоны, и на кожу.

Что делать: переходи на безглютеновые продукты. Это проще, чем кажется — полки магазинов пестрят заменителями.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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