Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают

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Если вы хотите как можно дольше сохранять кожу свежей и упругой, начните с простого: ежедневная защита от солнца — ваша лучшая стратегия против старения.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Почему это важно

Многочисленные исследования подтверждают: до 80% признаков старения кожи вызваны солнечным излучением. Речь идёт не только о ярком летнем солнце и ожогах от UVB. Более опасны UVA-лучи, которые проникают в глубокие слои кожи круглый год — даже в пасмурную погоду и через окна.

Именно UVA разрушают коллаген и эластин, что приводит к потере упругости, морщинам и дряблости. Не случайно дерматологи шутят: "UVB — от слова "burn” (ожог), UVA — от слова "age” (старение)".

Тем не менее, только 23% женщин во Франции защищают кожу каждый день. Остальные рискуют увидеть морщины гораздо раньше срока.

Что делать

Найти качественный дневной крем с SPF и использовать его каждое утро, вне зависимости от времени года. Современные текстуры лёгкие, незаметные и даже многофункциональные — защищают не только от солнца, но и от загрязнений, пыли и синего света. Но помните: при длительном пребывании на солнце дневного крема недостаточно — нужен полноценный солнцезащитный продукт.

Наши 5 фаворитов с SPF — защита и уход в одном

1. Гель-крем с SPF 30 от Byoma

Лёгкий и освежающий

Обеспечивает широкую защиту от UVA и UVB и интенсивно увлажняет кожу. Приятная гелевая текстура, не перегружает.

2. Крем от морщин SPF 30 с растительным коллагеном от Typology

Без отдушек и силиконов

Увлажняет, поддерживает упругость, сглаживает мелкие морщины и защищает от солнца. Идеален для чувствительной кожи.

3. Флюид против несовершенств SPF 50+ от Garnier

Сильный щит и лечение в одном флаконе

BHA и ниацинамид очищают поры и улучшают текстуру кожи, а высокая защита SPF блокирует старение.

4. Увлажняющий крем Ginzing SPF 30 от Origins

Для уставшей кожи

Не только защищает от UV и городской пыли, но и оживляет кожу благодаря мощным антиоксидантам.

5. Крем против пигментных пятен B3 SPF 50 от Vichy

Прозрачный и эффективный

Формула с витамином B3 и мощной защитой SPF помогает справляться с возрастными изменениями и осветляет кожу.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.



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