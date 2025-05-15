Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают

Если вы хотите как можно дольше сохранять кожу свежей и упругой, начните с простого: ежедневная защита от солнца — ваша лучшая стратегия против старения.
Многочисленные исследования подтверждают: до 80% признаков старения кожи вызваны солнечным излучением. Речь идёт не только о ярком летнем солнце и ожогах от UVB. Более опасны UVA-лучи, которые проникают в глубокие слои кожи круглый год — даже в пасмурную погоду и через окна.
Именно UVA разрушают коллаген и эластин, что приводит к потере упругости, морщинам и дряблости. Не случайно дерматологи шутят: "UVB — от слова "burn” (ожог), UVA — от слова "age” (старение)".
Тем не менее, только 23% женщин во Франции защищают кожу каждый день. Остальные рискуют увидеть морщины гораздо раньше срока.
Найти качественный дневной крем с SPF и использовать его каждое утро, вне зависимости от времени года. Современные текстуры лёгкие, незаметные и даже многофункциональные — защищают не только от солнца, но и от загрязнений, пыли и синего света. Но помните: при длительном пребывании на солнце дневного крема недостаточно — нужен полноценный солнцезащитный продукт.
Лёгкий и освежающий
Обеспечивает широкую защиту от UVA и UVB и интенсивно увлажняет кожу. Приятная гелевая текстура, не перегружает.
Без отдушек и силиконов
Увлажняет, поддерживает упругость, сглаживает мелкие морщины и защищает от солнца. Идеален для чувствительной кожи.
Сильный щит и лечение в одном флаконе
BHA и ниацинамид очищают поры и улучшают текстуру кожи, а высокая защита SPF блокирует старение.
Для уставшей кожи
Не только защищает от UV и городской пыли, но и оживляет кожу благодаря мощным антиоксидантам.
Прозрачный и эффективный
Формула с витамином B3 и мощной защитой SPF помогает справляться с возрастными изменениями и осветляет кожу.
У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.
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