5 простых трюков для макияжа, с которым вы выглядите как после отпуска

3:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С первыми тёплыми днями хочется выглядеть так, будто вы только что вернулись с отпуска. Немного сияния, капля цвета и правильный подход — и дело сделано! Вот несколько средств и приёмов, которые помогут без усилий создать "здоровый" макияж, не перегружая кожу.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка наносит крем

Бронзирующая пудра — не просто пудра

Когда-то была одна-единственная "терракота", теперь же выбор огромен: с розоватым подтоном (можно и как румяна), с сияющими или матовыми финишами, с несколькими оттенками сразу. Для возрастной кожи пудры с сильным блеском — не лучший вариант: они могут подчеркнуть морщинки.

Запомните: наносим бронзер только на выступающие зоны — скулы, нос, лоб. Не стоит брать слишком тёмный оттенок: он придаст коже тусклый вид. Лучше выбирать пудру всего на тон темнее своего естественного цвета кожи. И да, чуть-чуть бронзера на веки — лайфхак для экспресс-макияжа.

Розовый крем — лёгкое сияние без макияжа

Многие бренды начали добавлять в дневные кремы розовые пигменты — идеальный ход для тусклой или возрастной кожи. Это не замена тональному крему, но отличный способ добавить живости и света без заморочек.

Запомните: розовый пигмент не виден, но "оживляет" кожу. Просто используйте крем, как обычно. Подобный эффект можно получить и с помощью цветных капель, которые добавляют в обычный увлажняющий крем.

Румяна — от зимнего розового к летнему персику

Зимой мы любим холодные оттенки румян, но весной и летом им на смену приходят тёплые: коралловый, абрикосовый, карамельный. Румяна в пудре выглядят более "собрано", а кремовые — натурально и свежо, особенно если наносить их на хорошо увлажнённую кожу.

Запомните: если румяна "исчезают" к вечеру — это может быть из-за смены освещения. Просто добавьте немного цвета повторно после обеда.

Цветные сыворотки и тинты — натуральный эффект загара

Это альтернатива тональным кремам — лёгкие, почти прозрачные средства с оттенком, которые придают лицу здоровый вид, не скрывая текстуру кожи. Чаще всего они идут без эффекта маски и не перекрывают недостатки — и в этом их фишка.

Запомните: используйте как хотите — можно наносить на всё лицо или только на скулы. Можно смешивать с кремом или наносить чистыми. Отличное решение для жарких дней.

Блески, масла и бальзамы для губ

Да, это не совсем про макияж лица, но блеск или масло для губ творит чудеса — освежает лицо моментально. Ищите средства с натуральными составами, лёгкими текстурами и яркими, но полупрозрачными оттенками: розовый, коралл, сливовый. Матовые помады оставим до осени — сейчас хочется лёгкости.

Запомните: выбирайте блески не липкие, с эффектом увлажнения и деликатного сияния. Они визуально делают губы более пухлыми и "разглаживают" образ.

Возвращение тонирующих кремов

Казалось, BB-кремы вытеснили всё остальное, но классические кремы с тоном снова в моде. Они дают очень лёгкое покрытие, сливаются с кожей, сохраняют её естественную текстуру и — бонус — часто содержат SPF. Отличный выбор на каждый день для тех, кто хочет выглядеть свежо, но не любит "маску".

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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