Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вечернее совещание в Кремле: что решали перед встречей с Украиной
Железные дороги СССР. Как работал проводник в советском поезде
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Ты не ленивый, ты просто делаешь голубцы умнее
Особняк Аллы Пугачёвой на Истре подешевел на 22 млн: риэлторы предрекают снос из-за нарушений
Одна грядка — четыре урожая: севооборот для ленивых и хитрых
Украинский пирог: каждый отказ Украины от мира уменьшает ее территорию
Дакота Джонсон раскрыла парадоксальный секрет: я никогда ни с кем не встречалась
Не нужно мучиться в зале: 8 простых упражнений, которые сделают тело стройным

5 простых трюков для макияжа, с которым вы выглядите как после отпуска

3:37
Моя семья » Красота и стиль

С первыми тёплыми днями хочется выглядеть так, будто вы только что вернулись с отпуска. Немного сияния, капля цвета и правильный подход — и дело сделано! Вот несколько средств и приёмов, которые помогут без усилий создать "здоровый" макияж, не перегружая кожу.

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем

Бронзирующая пудра — не просто пудра

Когда-то была одна-единственная "терракота", теперь же выбор огромен: с розоватым подтоном (можно и как румяна), с сияющими или матовыми финишами, с несколькими оттенками сразу. Для возрастной кожи пудры с сильным блеском — не лучший вариант: они могут подчеркнуть морщинки.

Запомните: наносим бронзер только на выступающие зоны — скулы, нос, лоб. Не стоит брать слишком тёмный оттенок: он придаст коже тусклый вид. Лучше выбирать пудру всего на тон темнее своего естественного цвета кожи. И да, чуть-чуть бронзера на веки — лайфхак для экспресс-макияжа.

Розовый крем — лёгкое сияние без макияжа

Многие бренды начали добавлять в дневные кремы розовые пигменты — идеальный ход для тусклой или возрастной кожи. Это не замена тональному крему, но отличный способ добавить живости и света без заморочек.

Запомните: розовый пигмент не виден, но "оживляет" кожу. Просто используйте крем, как обычно. Подобный эффект можно получить и с помощью цветных капель, которые добавляют в обычный увлажняющий крем.

Румяна — от зимнего розового к летнему персику

Зимой мы любим холодные оттенки румян, но весной и летом им на смену приходят тёплые: коралловый, абрикосовый, карамельный. Румяна в пудре выглядят более "собрано", а кремовые — натурально и свежо, особенно если наносить их на хорошо увлажнённую кожу.

Запомните: если румяна "исчезают" к вечеру — это может быть из-за смены освещения. Просто добавьте немного цвета повторно после обеда.

Цветные сыворотки и тинты — натуральный эффект загара

Это альтернатива тональным кремам — лёгкие, почти прозрачные средства с оттенком, которые придают лицу здоровый вид, не скрывая текстуру кожи. Чаще всего они идут без эффекта маски и не перекрывают недостатки — и в этом их фишка.

Запомните: используйте как хотите — можно наносить на всё лицо или только на скулы. Можно смешивать с кремом или наносить чистыми. Отличное решение для жарких дней.

Блески, масла и бальзамы для губ

Да, это не совсем про макияж лица, но блеск или масло для губ творит чудеса — освежает лицо моментально. Ищите средства с натуральными составами, лёгкими текстурами и яркими, но полупрозрачными оттенками: розовый, коралл, сливовый. Матовые помады оставим до осени — сейчас хочется лёгкости.

Запомните: выбирайте блески не липкие, с эффектом увлажнения и деликатного сияния. Они визуально делают губы более пухлыми и "разглаживают" образ.

Возвращение тонирующих кремов

Казалось, BB-кремы вытеснили всё остальное, но классические кремы с тоном снова в моде. Они дают очень лёгкое покрытие, сливаются с кожей, сохраняют её естественную текстуру и — бонус — часто содержат SPF. Отличный выбор на каждый день для тех, кто хочет выглядеть свежо, но не любит "маску".

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир
Наука и техника
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир Аудио 
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Сводка с фронта: стартуют переговоры в Стамбуле, Киев всю ночь консультировался по встрече Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Последние материалы
Интервью, которое взорвёт интернет: Малахов готов поднять острые темы в разговоре с Ивлеевой
Пока ты спал, твои права катались по городу: каршеринг-ловушка
Топ-5 самых брутальных мотоциклов СССР
5 простых трюков для макияжа, с которым вы выглядите как после отпуска
Китятина на столе: чем она уникальна и почему её едят только на Чукотке
Один тюбик — минус 10 лет: оттенки, которые сбивают паспорт с толку
Тыквенные блины и джаз: два фестиваля, которые стоит посетить в Хаф-Мун-Бэй
Цветы, которые помогут снять стресс и улучшат атмосферу в доме
Фрикадельки под сырной коркой: запеканка, от которой все молчат и едят
Я жрал и был счастливым человеком: Гоша Куценко поправился на 12 килограммов ради роли жадного чиновника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.