Обувь на танкетке триумфально возвращается: этот тренд захватил подиумы в 2025 году

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В прошлом году мы отметили возвращение танкетки, особенно в обуви на низком каблуке, которая отказалась от устаревших элементов 2000-х и предстала в новом свете с нотками бохо. Когда речь заходит о бохо, нельзя не вспомнить коллекцию Chloé осень/зима 2024, где эта модель была представлена. На показе в первом ряду блистали знаменитости, такие как Сиенна Миллер, Джорджия Мэй Джаггер, Джерри Холл, Лия Кебеде и Кирнан Шипка, выбравшие одинаковые босоножки на танкетке. Это подтвердило успех и популярность этой формы обуви.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Босоножки

Вскоре после этого началось новое возрождение: кроссовки на каблуке, вдохновленные Изабель Марант. Центральным элементом этого тренда снова стал противоречивый каблук-танкетка. В отличие от моделей 2000-2010-х годов, которые имели прочные каблуки из пробки, завязки из веревок или тканевые ремешки и ассоциировались с повседневными летними образами, современные версии предлагают более изысканные решения. Каблук, который раньше был скромным, теперь стал скульптурным, изогнутым, с современным дизайном и полированной отделкой, отмечает stealthelook.com.br.

На подиумах танкетка продолжает набирать популярность, от бохо до концептуальных моделей. В сезоне осень/зима 2024 бренд Dries Van Noten представил скульптурные ботинки и сабо, подчеркнув смелую и современную интерпретацию танкетки. Balmain также не остался в стороне, представив суперсмелые вариации на показе коллекции Осень 2025. Бренд предложил сапоги выше колена с эффектом жатой кожи, модели с неожиданными фактурами, такими как плюш и драпированная кожа.

Tory Burch уже сделала ставку на этот тренд в 2025 году, представив свою интерпретацию модели с открытым носком, которая сейчас также на пике популярности.

Уточнения

Каблу́к — деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня носка.



Танкетка — разновидность обувного каблука.



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