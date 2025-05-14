Пигментные пятна и возраст: как вернуть коже ровный тон

Коричневые пятна на лице и теле — не просто каприз кожи, а сигнал: в организме что-то идёт не так. Они портят настроение, мешают пользоваться любимой косметикой и добавляют визуально несколько лет. Хорошая новость — с ними можно справиться. Главное — понять причину и выбрать подходящий способ.
Пигментация — это результат скопления меланина, который защищает кожу от ультрафиолета. Иногда его становится слишком много — и появляются тёмные участки. Причины бывают разными:
Избыточное пребывание на солнце (особенно без SPF);
Гормональные изменения (беременность, приём контрацептивов);
Последствия акне, травм, ожогов;
Возрастные изменения;
Приём лекарств;
Заболевания печени, ЖКТ, эндокринной системы.
Некоторые пятна безопасны (веснушки, лентиго), а другие — повод обратиться к врачу (например, если родинка изменилась).
Пилинги
Инъекции
Аппаратные методики
Если хочешь действовать мягко и самостоятельно:
Лимон: свежий сок или маска с мёдом — натуральное отбеливание.
Петрушка: сок, настой или замороженный лёд — осветляет и тонизирует.
Сыворотки и кремы: ищи в составе витамин С, койевую кислоту, арбутин, гликолевую и азелаиновую кислоту.
Пигментация — нередко "зеркало" состояния ЖКТ и печени. Поэтому не забывай про витамины, пробиотики и режим питания. Некоторые добавки (например, пробиотические комплексы с антиоксидантами) помогают снизить воспаление и улучшают состояние кожи изнутри.
Используй крем с SPF каждый день, даже зимой.
Не экспериментируй с агрессивными процедурами без врача.
Следи за здоровьем гормонов, ЖКТ и печени.
Избегай дешёвой косметики с агрессивными отдушками.
Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.