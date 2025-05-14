Пигментные пятна и возраст: как вернуть коже ровный тон

2:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Коричневые пятна на лице и теле — не просто каприз кожи, а сигнал: в организме что-то идёт не так. Они портят настроение, мешают пользоваться любимой косметикой и добавляют визуально несколько лет. Хорошая новость — с ними можно справиться. Главное — понять причину и выбрать подходящий способ.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Почему появляются пигментные пятна

Пигментация — это результат скопления меланина, который защищает кожу от ультрафиолета. Иногда его становится слишком много — и появляются тёмные участки. Причины бывают разными:

Избыточное пребывание на солнце (особенно без SPF);

Гормональные изменения (беременность, приём контрацептивов);

Последствия акне, травм, ожогов;

Возрастные изменения;

Приём лекарств;

Заболевания печени, ЖКТ, эндокринной системы.

Некоторые пятна безопасны (веснушки, лентиго), а другие — повод обратиться к врачу (например, если родинка изменилась).

Что предлагает косметолог

Пилинги

Миндальный — деликатный, подходит чувствительной коже.

Салициловый — борется с солнечными пятнами.

Джесснера — эффективен при сильной пигментации.

Ретиноевый — глубоко обновляет кожу, но требует восстановления.

Инъекции

Мезотерапия — витаминные коктейли, которые разрушают меланин.

Биоревитализация — гиалуроновая кислота с антиоксидантами.

Аппаратные методики

Фототерапия — разрушает тёмные клетки светом.

Лазер — точечная коррекция даже старых пятен.

Уход в домашних условиях

Если хочешь действовать мягко и самостоятельно:

Лимон : свежий сок или маска с мёдом — натуральное отбеливание.

Петрушка : сок, настой или замороженный лёд — осветляет и тонизирует.

Сыворотки и кремы: ищи в составе витамин С, койевую кислоту, арбутин, гликолевую и азелаиновую кислоту.

Важно: питание и здоровье

Пигментация — нередко "зеркало" состояния ЖКТ и печени. Поэтому не забывай про витамины, пробиотики и режим питания. Некоторые добавки (например, пробиотические комплексы с антиоксидантами) помогают снизить воспаление и улучшают состояние кожи изнутри.

Профилактика: как не допустить новых пятен

Используй крем с SPF каждый день, даже зимой.

Не экспериментируй с агрессивными процедурами без врача.

Следи за здоровьем гормонов, ЖКТ и печени.

Избегай дешёвой косметики с агрессивными отдушками.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.



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