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Пигментные пятна и возраст: как вернуть коже ровный тон

2:40
Моя семья » Красота и стиль

Коричневые пятна на лице и теле — не просто каприз кожи, а сигнал: в организме что-то идёт не так. Они портят настроение, мешают пользоваться любимой косметикой и добавляют визуально несколько лет. Хорошая новость — с ними можно справиться. Главное — понять причину и выбрать подходящий способ.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Почему появляются пигментные пятна

Пигментация — это результат скопления меланина, который защищает кожу от ультрафиолета. Иногда его становится слишком много — и появляются тёмные участки. Причины бывают разными:

  • Избыточное пребывание на солнце (особенно без SPF);

  • Гормональные изменения (беременность, приём контрацептивов);

  • Последствия акне, травм, ожогов;

  • Возрастные изменения;

  • Приём лекарств;

  • Заболевания печени, ЖКТ, эндокринной системы.

Некоторые пятна безопасны (веснушки, лентиго), а другие — повод обратиться к врачу (например, если родинка изменилась).

Что предлагает косметолог

Пилинги

  • Миндальный — деликатный, подходит чувствительной коже.
  • Салициловый — борется с солнечными пятнами.
  • Джесснера — эффективен при сильной пигментации.
  • Ретиноевый — глубоко обновляет кожу, но требует восстановления.

Инъекции

  • Мезотерапия — витаминные коктейли, которые разрушают меланин.
  • Биоревитализация — гиалуроновая кислота с антиоксидантами.

Аппаратные методики

  • Фототерапия — разрушает тёмные клетки светом.
  • Лазер — точечная коррекция даже старых пятен.

Уход в домашних условиях

Если хочешь действовать мягко и самостоятельно:

  • Лимон: свежий сок или маска с мёдом — натуральное отбеливание.

  • Петрушка: сок, настой или замороженный лёд — осветляет и тонизирует.

  • Сыворотки и кремы: ищи в составе витамин С, койевую кислоту, арбутин, гликолевую и азелаиновую кислоту.

Важно: питание и здоровье

Пигментация — нередко "зеркало" состояния ЖКТ и печени. Поэтому не забывай про витамины, пробиотики и режим питания. Некоторые добавки (например, пробиотические комплексы с антиоксидантами) помогают снизить воспаление и улучшают состояние кожи изнутри.

Профилактика: как не допустить новых пятен

  • Используй крем с SPF каждый день, даже зимой.

  • Не экспериментируй с агрессивными процедурами без врача.

  • Следи за здоровьем гормонов, ЖКТ и печени.

  • Избегай дешёвой косметики с агрессивными отдушками.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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