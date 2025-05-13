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Кожа головы чешется, а волосы слабеют? Виноват не только шампунь

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Носите шапку зимой или бейсболку летом — а волосы вдруг стали ломкими, тусклыми и электризуются? Проблема не только в головном уборе, но и в том, как вы его носите.

Девушка на жёлтом фоне с кредиткой и телефоном
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на жёлтом фоне с кредиткой и телефоном

Плотные шапки из синтетики (акрил, полиэстер) мешают коже дышать, ухудшают кровообращение и провоцируют ломкость. А летом под кепкой скапливается пот — идеальная среда для перхоти и грибка.

Что делать?

Выбирайте натуральные материалы: шерсть, хлопок, бамбук. Они пропускают воздух и не перегревают.

Не носите головной убор часами без перерыва: снимайте каждые 2-3 часа, чтобы кожа головы "вдохнула".

После улицы — массаж щёткой: расчёсывание стимулирует кровоток и питание корней.

Избегайте тесных шапок и тугих резинок: они давят на виски и лоб, травмируют волосы и могут вызывать залысины.

Стирайте шапки регулярно: минимум раз в две недели, особенно если носите их ежедневно. Для кожаных моделей используйте салфетки с антибактериальной пропиткой.

Поддержите кожу головы: раз в неделю втирайте в корни смесь алоэ и репейного масла (1:1), укутайте на 30 минут. Это снимет зуд и укрепит корни.

Электризация? Сбрызните волосы термальной водой перед выходом — и никакого "одуванчика".

Правильный головной убор не враг, а помощник. Стоит лишь подойти к выбору с умом — и волосы скажут спасибо.

Уточнения

Головно́й убо́р — термин, включающий как способы собственно причёски, так и способы убранства и покрытия головы.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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