Прощайте, мешки под глазами: 2 крема и 2 простых шага к преображению

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Мешки под глазами — распространенная проблема, вызывающая беспокойство у многих людей. Они придают лицу усталый и изможденный вид, даже если вы хорошо выспались.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка смотрит в зеркало

Эксперты из Гарварда утверждают, что можно уменьшить мешки под глазами без хирургического вмешательства. Два эффективных крема и два простых изменения в ежедневном распорядке помогут вам добиться заметных улучшений без обращения к пластическим хирургам.

Причины появления мешков под глазами

Мешки возникают из-за расслабления мышц и тканей вокруг глаз. Другие факторы, такие как недостаток сна, наследственность или задержка жидкости, усугубляют ситуацию.

Хорошая новость: существуют доступные решения для всех!

Холодный компресс: нанесите что-то холодное под глаза, чтобы временно уменьшить отек. Подойдет даже ложка из холодильника. Крем с кофеином: кофеин эффективно снимает отек и уменьшает темные круги. Гели с кофеином проникают в кожу, устраняя отеки и улучшая цвет. Пептиды: многие кремы для глаз содержат пептиды, которые борются с темными кругами. Одни укрепляют коллаген и эластин, другие защищают кожу от повреждений, а третьи транспортируют питательные вещества для ее укрепления. Сон на спине: чем выше подушка, тем меньше жидкости скапливается вокруг глаз. Это помогает уменьшить отеки и сделать круги менее заметными.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.



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