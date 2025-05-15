Прощайте, мешки под глазами: 2 крема и 2 простых шага к преображению

Мешки под глазами — распространенная проблема, вызывающая беспокойство у многих людей. Они придают лицу усталый и изможденный вид, даже если вы хорошо выспались.
Эксперты из Гарварда утверждают, что можно уменьшить мешки под глазами без хирургического вмешательства. Два эффективных крема и два простых изменения в ежедневном распорядке помогут вам добиться заметных улучшений без обращения к пластическим хирургам.
Причины появления мешков под глазами
Мешки возникают из-за расслабления мышц и тканей вокруг глаз. Другие факторы, такие как недостаток сна, наследственность или задержка жидкости, усугубляют ситуацию.
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