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Седина — побочный эффект стресса? Ученые нашли виновника потери цвета волос

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Врач-трихолог и дерматолог клиники "СМ-Косметология" Марина Сон рассказала о том, как стресс влияет на волосы и можно ли поседеть из-за него.

Седые волосы
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Седые волосы

Врач подтвердила, что сильный стресс действительно может вызвать поседение волос. Этот феномен известен как "синдром Марии Антуанетты" — легенда гласит, что королева Франции поседела за одну ночь перед казнью.

Анализ белков в волосах показывает, что на процесс поседения влияют гены, отвечающие за энергетический метаболизм, работу митохондрий и антиоксидантную защиту. Если эти гены не активны, клетки, которые отвечают за цвет волос, производят меньше пигмента или не могут доставить его к волосам. Исследования подтверждают, что стресс может стать причиной таких нарушений.

Волосы человека содержат стволовые клетки-предшественники меланоцитов (MeSC), которые делятся и образуют меланоциты — клетки, производящие меланин, окрашивающий волосы. Во время стресса в организме увеличивается выработка гормонов стресса, что приводит к гиперактивации клеток MeSC. Они начинают быстро делиться, но затем исчерпывают свой потенциал. Это приводит к тому, что оставшиеся стволовые клетки не развиваются и не производят меланоциты. В результате волосы теряют цвет и становятся седыми.

Таким образом, стресс нарушает энергетический метаболизм и антиоксидантную защиту, что тормозит пигментацию волос, сообщает Газета.Ru.

Для снижения негативного влияния стресса на организм Марина Сон рекомендует:

  1. Соблюдать режим дня, ложиться спать до 22:30 и ограничивать использование гаджетов перед сном.
  2. Питаться правильно и сбалансированно, избегая чрезмерного употребления алкоголя.
  3. Регулярно заниматься физическими упражнениями и гулять на свежем воздухе.
  4. Находить время для медитации, дыхательной гимнастики, хобби или любимого дела.
  5. Проходить регулярные медицинские осмотры.

Эти меры помогут укрепить здоровье, снизить уровень стресса и сохранить красоту волос.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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