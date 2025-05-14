Уход за кожей перед свадьбой: топ процедур и строгие запреты

Все хотят блистать в день свадьбы. Безупречный макияж и прическа — лишь вершина айсберга. Главная звезда фотоальбома — это ты, и твоя кожа должна сиять. Но будь осторожна: эксперименты с внешностью перед самым торжеством могут сыграть злую шутку. Рассказываем, какие процедуры действительно помогут, а какие стоит отложить до медового месяца.
Если ты мечтаешь о гладкой, свежей и сияющей коже, начни подготовку за 3-6 месяцев. Определи, что именно тебя беспокоит — пигментация, рубцы, отеки или тусклый цвет лица — и действуй по схеме: консультация, план процедур, соблюдение сроков и никаких резких движений.
Постакне и рубцы — за 3-6 месяцев. Радиоволновой аппарат "Иннофилл" справится с застойными пятнами, особенно в сочетании с плазмотерапией. Подойдет и для лица, и для зоны декольте.
Сухость и шелушения — за 3 месяца. Биоревитализация или мезотерапия наполнят кожу влагой и вернут ей эластичность.
Пигментация и тусклый цвет лица — за 3 месяца. Лазер IPL + мезотерапия — мощный и безопасный тандем.
Сосудистая сетка и синяки под глазами — минимум за 1,5 месяца. Мягкое лечение неодимовым лазером выровняет тон и снимет отечность.
Мимические морщины — за 1 месяц. Ботулотоксин быстро разгладит морщинки, но доверь его только опытному специалисту.
Губы и скулы — за 2-4 недели. Филлеры можно использовать, но с умом — макияж в умелых руках тоже творит чудеса.
Легкая отечность и жировые отложения — за 2 месяца. Снова поможет "Иннофилл" — он подтянет овал и сделает лицо более четким.
Новые агрессивные процедуры, если ты их не пробовала ранее
Глубокие пилинги и лазер, если осталось меньше месяца
Любые инъекции в последнюю неделю — рискуешь не успеть восстановиться
Пора расслабиться: легкий массаж, фейс-фитнес, деликатная чистка и пилинг сделают кожу свежей и подготовленной к макияжу. Улыбайся, ты готова сиять!
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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