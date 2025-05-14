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Постакне на лице? Эти способы помогают даже при глубоких рубцах

2:23
Моя семья » Красота и стиль

Прыщи прошли, а следы остались? Это и есть постакне — и бороться с ним часто сложнее, чем с самими воспалениями. Но хорошая новость: убрать эти пятна, рубцы и неровности реально. Главное — действовать грамотно и последовательно.

Косметолог
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Косметолог

Разбираемся в видах постакне

Перед тем как выбрать метод лечения, нужно понять, с чем именно ты имеешь дело:

Атрофические рубцы — углубления на коже, появляющиеся из-за недостатка коллагена. Делятся на:

  • U-образные — с чёткими краями, легко поддаются шлифовке.
  • Круглы — крупные, но поддаются лечению.
  • V-образные — самые глубокие и сложные в терапии.

Гипертрофические рубцы - плотные выпуклости, чаще на груди и спине, появляются при избытке коллагена.

Пигментные пятна - красноватые или фиолетовые отметины, обычно проходят за пару месяцев при правильном уходе.

Домашние помощники

Даже без посещения клиники можно немного улучшить состояние кожи:

  • Альфа-гидроксикислоты (AHA) — выравнивают текстуру кожи, подходят всем.

  • Молочная кислота — эффективна и в составе кремов, и в виде пилингов.

  • Салициловая кислота — очищает поры и осветляет пятна, можно использовать точечно.

  • Ретиноиды — ускоряют обновление кожи, но требуют осторожности и консультации врача.

  • Солнцезащитный крем — обязателен: без него пятна и рубцы становятся ярче.

Когда пора к дерматологу

Если рубцы глубокие, без профессионала не обойтись. Возможные процедуры:

  • Дермабразия — механическая шлифовка, подходит для неглубоких ямок.

  • Химический пилинг — обновляет кожу за счёт кислот, эффективен при всех типах постакне.

  • Лазерная шлифовка — даёт сильный эффект, но требует восстановления.

  • Микронидлинг — стимулирует выработку коллагена.

  • Филлеры — временно заполняют вмятины.

  • Инъекции — применимы при выпуклых шрамах.

  • Субцизия (биоскинджеттинг) — хирургическая коррекция глубоких рубцов.

Что важно помнить

Лечить постакне имеет смысл только после устранения самих прыщей. И не стоит заниматься самолечением — лучше один раз сходить к дерматологу, чем испортить кожу.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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