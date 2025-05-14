Постакне на лице? Эти способы помогают даже при глубоких рубцах

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Прыщи прошли, а следы остались? Это и есть постакне — и бороться с ним часто сложнее, чем с самими воспалениями. Но хорошая новость: убрать эти пятна, рубцы и неровности реально. Главное — действовать грамотно и последовательно.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

Разбираемся в видах постакне

Перед тем как выбрать метод лечения, нужно понять, с чем именно ты имеешь дело:

Атрофические рубцы — углубления на коже, появляющиеся из-за недостатка коллагена. Делятся на:

U-образные — с чёткими краями, легко поддаются шлифовке.

Круглы — крупные, но поддаются лечению.

V-образные — самые глубокие и сложные в терапии.

Гипертрофические рубцы - плотные выпуклости, чаще на груди и спине, появляются при избытке коллагена.

Пигментные пятна - красноватые или фиолетовые отметины, обычно проходят за пару месяцев при правильном уходе.

Домашние помощники

Даже без посещения клиники можно немного улучшить состояние кожи:

Альфа-гидроксикислоты (AHA) — выравнивают текстуру кожи, подходят всем.

Молочная кислота — эффективна и в составе кремов, и в виде пилингов.

Салициловая кислота — очищает поры и осветляет пятна, можно использовать точечно.

Ретиноиды — ускоряют обновление кожи, но требуют осторожности и консультации врача.

Солнцезащитный крем — обязателен: без него пятна и рубцы становятся ярче.

Когда пора к дерматологу

Если рубцы глубокие, без профессионала не обойтись. Возможные процедуры:

Дермабразия — механическая шлифовка, подходит для неглубоких ямок.

Химический пилинг — обновляет кожу за счёт кислот, эффективен при всех типах постакне.

Лазерная шлифовка — даёт сильный эффект, но требует восстановления.

Микронидлинг — стимулирует выработку коллагена.

Филлеры — временно заполняют вмятины.

Инъекции — применимы при выпуклых шрамах.

Субцизия (биоскинджеттинг) — хирургическая коррекция глубоких рубцов.

Что важно помнить

Лечить постакне имеет смысл только после устранения самих прыщей. И не стоит заниматься самолечением — лучше один раз сходить к дерматологу, чем испортить кожу.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.





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