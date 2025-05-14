Постакне на лице? Эти способы помогают даже при глубоких рубцах

Прыщи прошли, а следы остались? Это и есть постакне — и бороться с ним часто сложнее, чем с самими воспалениями. Но хорошая новость: убрать эти пятна, рубцы и неровности реально. Главное — действовать грамотно и последовательно.
Перед тем как выбрать метод лечения, нужно понять, с чем именно ты имеешь дело:
Атрофические рубцы — углубления на коже, появляющиеся из-за недостатка коллагена. Делятся на:
Гипертрофические рубцы - плотные выпуклости, чаще на груди и спине, появляются при избытке коллагена.
Пигментные пятна - красноватые или фиолетовые отметины, обычно проходят за пару месяцев при правильном уходе.
Даже без посещения клиники можно немного улучшить состояние кожи:
Альфа-гидроксикислоты (AHA) — выравнивают текстуру кожи, подходят всем.
Молочная кислота — эффективна и в составе кремов, и в виде пилингов.
Салициловая кислота — очищает поры и осветляет пятна, можно использовать точечно.
Ретиноиды — ускоряют обновление кожи, но требуют осторожности и консультации врача.
Солнцезащитный крем — обязателен: без него пятна и рубцы становятся ярче.
Если рубцы глубокие, без профессионала не обойтись. Возможные процедуры:
Дермабразия — механическая шлифовка, подходит для неглубоких ямок.
Химический пилинг — обновляет кожу за счёт кислот, эффективен при всех типах постакне.
Лазерная шлифовка — даёт сильный эффект, но требует восстановления.
Микронидлинг — стимулирует выработку коллагена.
Филлеры — временно заполняют вмятины.
Инъекции — применимы при выпуклых шрамах.
Субцизия (биоскинджеттинг) — хирургическая коррекция глубоких рубцов.
Лечить постакне имеет смысл только после устранения самих прыщей. И не стоит заниматься самолечением — лучше один раз сходить к дерматологу, чем испортить кожу.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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