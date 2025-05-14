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Клад из холодильника: эти продукты творят чудеса с кожей и волосами

2:43
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Увлажняющая маска из авокадо, скраб из сахара и лосьон из зелёного чая — это не магия, а самый обычный поход в продуктовый магазин. В твоем холодильнике и на кухонной полке давно прячутся отличные помощники для ухода за кожей и волосами. Вот что стоит попробовать.

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

Авокадо: суперувлажнение

Этот жирный фрукт не только хорош в тостах. Благодаря витамину А и насыщенным жирам, авокадо отлично питает и смягчает кожу. Разомни мякоть, добавь яичный желток и ложку сливок — получишь маску с эффектом лифтинга и сияния.

Оливковое масло: спасение для волос

Проверенное средство для сухих и уставших волос. Наноси масло на корни и кончики — оно вернёт мягкость, блеск и живой вид даже после неудачных окрашиваний.

Мед: антиоксидант и увлажнение

Богат витаминами и микроэлементами. Его добавляют в маски для лица и волос — с желтком мед работает особенно хорошо, питает, восстанавливает и защищает.

Огурец: свежесть и тонус

Сок огурца — отличное средство от пигментных пятен и воспалений. Тертый огурец с белком освежит и подтянет кожу. А ломтики — твой мини-спа от отёков под глазами.

Сахар: гладкость без косметолога

Простой и эффективный скраб — смешай сахар с маслом (оливковым или миндальным). Используй для лица и губ: кожа станет мягкой, гладкой и готовой к макияжу.

Лимон: натуральный отбеливатель

Помогает осветлить пигментные пятна и веснушки. Добавь сок лимона в йогурт — получится маска от морщин. А на волосы наноси для лёгкого осветления.

Вишня: защита от старения

Сделай маску из вишни — антиоксиданты в её составе защищают кожу от УФ-лучей и улучшают цвет лица. Только не передержи, чтобы не получить розовый оттенок.

Папайя: экзотика против воспалений

Этот фрукт борется с отёками и ороговевшими клетками. Но держи его подальше от волос — папаин может повредить кератин и замедлить рост.

Зелёный чай: антистресс для кожи

Используй настой в качестве лосьона или заморозь в кубики — они уберут воспаления, уменьшат раздражения и придадут лицу свежесть.

Яичный белок: подтяжка и блеск

Идеален для жирной кожи — стягивает поры и убирает жирный блеск. А в маске для волос — укрепляет, придаёт блеск и борется с выпадением.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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