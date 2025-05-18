Тихая — не значит слабая: как жить с застенчивостью и не чувствовать себя лишней

Смущение на встрече, дрожь в голосе перед начальником, сбивчивые фразы перед свекровью — знакомо? Но не спеши ставить на себе крест. Это не делает тебя "не такой". Быть чувствительной — не значит быть слабой. Главное — понять, где застенчивость становится проблемой, а где может быть твоей суперсилой.
Беспокоиться перед важной встречей — это нормально. Бояться публичных выступлений — тоже. Но если каждый разговор вызывает тревогу, если хочется исчезнуть при любом взгляде со стороны, если ты постоянно винишь себя за то, что слишком мягкая, уступчивая и "неудобная" — возможно, пришло время разобраться с этим.
Ты часто говоришь:
Тогда да, застенчивость мешает тебе жить.
Ответ — нет. Не бороться. А научиться обращаться с ней, как с внутренней силой.
Ты не обязана становиться громкой, дерзкой, "всегда уверенной". Но ты можешь перестать быть заложницей чужого мнения.
Застенчивость — это:
Люди чувствуют таких. Они притягиваются. Главное — не превращай свою мягкость в оправдание. Просто будь собой — без маски и без напряжения.
Засте́нчивость — состояние психики и обусловленное им поведение человека, характерными чертами которого являются: нерешительность, боязливость, напряжённость, скованность и неловкость в обществе из-за неуверенности в себе или отсутствия социальных навыков.
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