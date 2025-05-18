Увлажнение на максимум: эти простые смеси работают круче, чем люксовый крем

3:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сухая кожа, тусклый цвет лица и ощущение стянутости — знакомо? Тогда попробуй натуральные маски, которые легко приготовить из простых ингредиентов. Они работают не хуже салонных средств: питают, смягчают и возвращают коже здоровое сияние. Вот 5 лучших рецептов — бери в закладки!

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian Девушка с маской на лице

Освежающая маска с огурцом и йогуртом

Подходит для: чувствительной и обезвоженной кожи

Эта пара — настоящие спасатели: огурец снимает покраснения, а йогурт глубоко увлажняет и делает кожу бархатной.

Что нужно

1/2 свежего огурца.

2 ст. ложки натурального йогурта без добавок.

Очисти огурец, натри на мелкой тёрке, смешай с йогуртом и нанеси на лицо и шею. Оставь на 15-20 минут, смой тёплой водой — и кожа станет мягкой и посвежевшей.

Глубоко питающая маска с мёдом и оливковым маслом

Подходит для: сухой и шелушащейся кожи

Мёд ускоряет кровообращение и питает, а масло смягчает и удерживает влагу внутри кожи.

Ингредиенты

1 ст. ложка жидкого мёда

1/2 ст. ложки оливкового масла (лучше Extra Virgin)

Смешай до однородности, нанеси на чистую кожу, избегая зоны вокруг глаз. Через 20 минут смой тёплой водой и увлажни кремом.

Нежная маска с овсянкой и миндальным молоком

Подходит для: тусклой и уставшей кожи

Овсянка мягко отшелушивает, а миндальное молоко возвращает коже мягкость и сияние.

Тебе понадобится

2 ч. ложки овсянки (мелкого помола).

3-4 ст. ложки тёплого миндального молока.

Залей хлопья молоком и дай набухнуть 5 минут. Получившуюся массу нанеси на лицо, подержи 20 минут, умойся прохладной водой. Кожа станет гладкой и отдохнувшей.

Питательная маска из банана и авокадо

Подходит для: возрастной и обезвоженной кожи

Авокадо насыщает витаминами A и E, а банан восстанавливает тонус и улучшает текстуру кожи.

Состав

1/2 спелого банана.

1/4 спелого авокадо.

Разомни оба ингредиента в пюре, нанеси на лицо на 15-20 минут. Сначала смой прохладной водой, затем промокни кожу мягким полотенцем. После такой маски лицо будто светится изнутри.

Восстанавливающая маска с картофелем и желтком

Подходит для: раздражённой и чувствительной кожи

Картофель успокаивает и выравнивает тон, а желток насыщает кожу липидами и защищает от обезвоживания.

Нужно взять

1 варёный картофель (в мундире).

1 сырой желток.

Очисти картошку, разомни, добавь желток и хорошо перемешай. Нанеси на лицо, избегая области глаз. Через 15 минут смой тёплой водой — и вуаля, кожа гладкая и увлажнённая.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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