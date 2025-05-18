Увлажнение на максимум: эти простые смеси работают круче, чем люксовый крем

Сухая кожа, тусклый цвет лица и ощущение стянутости — знакомо? Тогда попробуй натуральные маски, которые легко приготовить из простых ингредиентов. Они работают не хуже салонных средств: питают, смягчают и возвращают коже здоровое сияние. Вот 5 лучших рецептов — бери в закладки!
Подходит для: чувствительной и обезвоженной кожи
Эта пара — настоящие спасатели: огурец снимает покраснения, а йогурт глубоко увлажняет и делает кожу бархатной.
Очисти огурец, натри на мелкой тёрке, смешай с йогуртом и нанеси на лицо и шею. Оставь на 15-20 минут, смой тёплой водой — и кожа станет мягкой и посвежевшей.
Подходит для: сухой и шелушащейся кожи
Мёд ускоряет кровообращение и питает, а масло смягчает и удерживает влагу внутри кожи.
1 ст. ложка жидкого мёда
1/2 ст. ложки оливкового масла (лучше Extra Virgin)
Смешай до однородности, нанеси на чистую кожу, избегая зоны вокруг глаз. Через 20 минут смой тёплой водой и увлажни кремом.
Подходит для: тусклой и уставшей кожи
Овсянка мягко отшелушивает, а миндальное молоко возвращает коже мягкость и сияние.
Залей хлопья молоком и дай набухнуть 5 минут. Получившуюся массу нанеси на лицо, подержи 20 минут, умойся прохладной водой. Кожа станет гладкой и отдохнувшей.
Подходит для: возрастной и обезвоженной кожи
Авокадо насыщает витаминами A и E, а банан восстанавливает тонус и улучшает текстуру кожи.
Разомни оба ингредиента в пюре, нанеси на лицо на 15-20 минут. Сначала смой прохладной водой, затем промокни кожу мягким полотенцем. После такой маски лицо будто светится изнутри.
Подходит для: раздражённой и чувствительной кожи
Картофель успокаивает и выравнивает тон, а желток насыщает кожу липидами и защищает от обезвоживания.
Очисти картошку, разомни, добавь желток и хорошо перемешай. Нанеси на лицо, избегая области глаз. Через 15 минут смой тёплой водой — и вуаля, кожа гладкая и увлажнённая.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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