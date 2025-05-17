Ничего не помогает от высыпаний? Ошибка, которую совершают даже бьюти-фанаты

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Хочешь, чтобы кожа сияла, не капризничала и благодарно принимала сыворотки? Всё начинается с очищения. И нет, просто умыться водой — недостаточно. Именно грамотный и регулярный ритуал очищения запускает всю систему ухода. А если добавить туда двойное очищение — результат не заставит себя ждать.

Пенка для умывания
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пенка для умывания

Почему очищение — не просто первый шаг

Кожа — живой орган. И чтобы она обновлялась, дышала и усваивала активные компоненты кремов, её нужно освобождать от макияжа, SPF, пыли, кожного себума и бактерий. Всё это не исчезает само. А значит, без правильной системы — никакой пользы от дорогих сывороток.

Что такое двойное очищение

Это не маркетинговая уловка, а рабочий приём, пришедший из корейской и японской систем ухода. Суть — в последовательном применении двух разных средств:

  • Первый этап: жирорастворяющий продукт: гидрофильное масло или мицеллярная вода. Он удаляет макияж, солнцезащиту и загрязнения с поверхности.
  • Второй этап: водорастворимый гель или пенка, который очищает кожу уже на глубинном уровне.

Именно такой тандем даёт ощущение "чистой, но не стянутой" кожи.

Пошаговый ритуал очищения

Удаляем макияж

  • Гидрофильное масло — для плотного макияжа и SPF. Мицеллярная вода — если нужно быстро и без воды. Протираем аккуратно, не растягивая кожу.

Основное очищение

Гель, пенка или крем в зависимости от типа кожи:

  • Жирной: подойдёт средство с салициловой кислото.
  • Сухой: мягкие кремовые формулы без спирта и SLS.

Тоник

  • Он восстанавливает pH, убирает остатки очищающих средств и подготавливает кожу к уходу. Жирной коже — матирующий, сухой — увлажняющий.

Скраб или пилинг (1-2 раза в неделю)

  • Чтобы кожа обновлялась и сияла, ей нужно избавиться от омертвевших клеток. Но не переусердствуй — слишком частый пилинг может вызвать раздражение.

Увлажнения

  • На чистую кожу лучше всего ложатся кремы и сыворотки. Они работают глубже и активнее — и именно за это стоит поблагодарить очищение.

Почему двойное очищение стоит попробовать

  • Удаляет ВСЁ: макияж, себум, загрязнения.
  • Предотвращает воспаления и чёрные точки.
  • Помогает коже лучше впитывать активы из ухода.
  • Меньше раздражений и сухости — особенно, если средства подобраны правильно.

Правильное очищение — это не просто уход, а фундамент красоты и здоровья кожи, без которого не работает ни один крем.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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