Мантель — вещь, с которой ты не расстанешься этим летом и не только

Если ты ищешь не просто верхнюю вещь, а элемент образа с характером — мантель станет твоей находкой. Лёгкий, летящий, с налётом ретро и при этом ультрасовременный, он способен изменить всё.
Происходит от французского manteau, раньше — накидка, теперь — летнее пальто свободного кроя без подкладки, выполненное из лёгких тканей. В 2025-м мантель — must-have, особенно в нестабильную погоду, когда хочется стильно, но не жарко.
Цвета: беж, молочный, светло-серый. Носи с джинсами и футболкой, добавь сандалии и минимализм в аксессуарах — получится стильный кэжуал.
Хочешь романтики? Выбирай мантель с бахромой или вышивкой и комбинируй с макси-платьями и украшениями в стиле бохо.
Удлинённый деним смотрится женственно и круто.
Миксуй с другими оттенками джинсы (светлый + тёмный = объём и баланс).
Для офисного шика — надень с плиссированной юбкой и майкой. Для дерзкой прогулки — с велошортами и футболкой-оверсайз.
Лайфхак: добавь броши, значки, патчи — это работает!
Он не прячет, а подчёркивает!
Носи его с яркими платьями, сарафанами и топами.
Днём — с прованс-сарафаном и плетёной сумкой. Вечером — поверх атласного платья с блеском и босоножками. Украшения — минимум, эффект — максимум.
Из облегчённого бархата он не жаркий, а просто статусный.
Для вечера — с платьем-комбинацией и лодочками.
Для дня — с джинсами, мюли и футболкой с принтом.
Выбирай пастель — лаванду, мяту, розовый кварц — так мантель выглядит особенно свежо.
Геометрия, цветы, абстракция — твори и сочетай.
Главное — нейтральная база. Футболка, джинсы, лаконичное платье.
А если хочешь дерзко — миксуй с другим принтом (в мелкую полоску, например).
Добавь акцент — сумку, помаду, туфли в цвет узора. Это "соберёт" образ и сделает его запоминающимся.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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