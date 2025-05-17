Мантель — вещь, с которой ты не расстанешься этим летом и не только

3:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если ты ищешь не просто верхнюю вещь, а элемент образа с характером — мантель станет твоей находкой. Лёгкий, летящий, с налётом ретро и при этом ультрасовременный, он способен изменить всё.

Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в пальто

Что такое мантель

Происходит от французского manteau, раньше — накидка, теперь — летнее пальто свободного кроя без подкладки, выполненное из лёгких тканей. В 2025-м мантель — must-have, особенно в нестабильную погоду, когда хочется стильно, но не жарко.

Классический мантель: база, которая работает

Цвета: беж, молочный, светло-серый. Носи с джинсами и футболкой, добавь сандалии и минимализм в аксессуарах — получится стильный кэжуал.

Хочешь романтики? Выбирай мантель с бахромой или вышивкой и комбинируй с макси-платьями и украшениями в стиле бохо.

Джинсовый мантель: деним 2.0

Удлинённый деним смотрится женственно и круто.

Миксуй с другими оттенками джинсы (светлый + тёмный = объём и баланс).

Для офисного шика — надень с плиссированной юбкой и майкой. Для дерзкой прогулки — с велошортами и футболкой-оверсайз.

Лайфхак: добавь броши, значки, патчи — это работает!

Прозрачный мантель: стиль-дымка

Он не прячет, а подчёркивает!

Носи его с яркими платьями, сарафанами и топами.

Днём — с прованс-сарафаном и плетёной сумкой. Вечером — поверх атласного платья с блеском и босоножками. Украшения — минимум, эффект — максимум.

Бархатный мантель: лето в роскошной версии

Из облегчённого бархата он не жаркий, а просто статусный.

Для вечера — с платьем-комбинацией и лодочками.

Для дня — с джинсами, мюли и футболкой с принтом.

Выбирай пастель — лаванду, мяту, розовый кварц — так мантель выглядит особенно свежо.

Мантель с принтом: акцент, который не переборщил

Геометрия, цветы, абстракция — твори и сочетай.

Главное — нейтральная база. Футболка, джинсы, лаконичное платье.

А если хочешь дерзко — миксуй с другим принтом (в мелкую полоску, например).

Добавь акцент — сумку, помаду, туфли в цвет узора. Это "соберёт" образ и сделает его запоминающимся.

Мантель — это идеальное воплощение летнего стиля 2025 года: лёгкий, выразительный и невероятно адаптивный. Он не требует жертв ради моды, но при этом способен превратить даже самый простой образ в запоминающийся. Хоть с джинсами, хоть с платьем, хоть с босоножками — он всегда добавит в образ ту самую недосказанную элегантность. И если ты всё ещё сомневаешься, нужна ли тебе эта вещь, знай: мантель — не каприз сезона, а универсальный ключ к летнему гардеробу с характером.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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