Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кондиционер в бокале: замороженная маргарита, которая спасает от жары
Весной в теплице? Сделайте это с сидератами — и забудете про удобрения
Ключ в замке: роковая ошибка, которой вы подвергаете свой дом
Кухня Страны Советов. Почему в СССР так любили Селёдку под шубой
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Джиган раскрыл свой секрет: первый сексуальный опыт у него произошёл с цыганкой
Вождение с гипсом: пустота в законе, за которую придётся отвечать
Новая угроза энергетиков: резкий рост раковых клеток у тысячи людей
В ранней Вселенной произошло странное: след в космосе, который может раскрыть тайну тёмной материи

Мантель — вещь, с которой ты не расстанешься этим летом и не только

3:04
Моя семья » Красота и стиль

Если ты ищешь не просто верхнюю вещь, а элемент образа с характером — мантель станет твоей находкой. Лёгкий, летящий, с налётом ретро и при этом ультрасовременный, он способен изменить всё.

Девушка в пальто
Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в пальто

Что такое мантель

Происходит от французского manteau, раньше — накидка, теперь — летнее пальто свободного кроя без подкладки, выполненное из лёгких тканей. В 2025-м мантель — must-have, особенно в нестабильную погоду, когда хочется стильно, но не жарко.

Классический мантель: база, которая работает

Цвета: беж, молочный, светло-серый. Носи с джинсами и футболкой, добавь сандалии и минимализм в аксессуарах — получится стильный кэжуал.
Хочешь романтики? Выбирай мантель с бахромой или вышивкой и комбинируй с макси-платьями и украшениями в стиле бохо.

Джинсовый мантель: деним 2.0

Удлинённый деним смотрится женственно и круто.
Миксуй с другими оттенками джинсы (светлый + тёмный = объём и баланс).
Для офисного шика — надень с плиссированной юбкой и майкой. Для дерзкой прогулки — с велошортами и футболкой-оверсайз.
Лайфхак: добавь броши, значки, патчи — это работает!

Прозрачный мантель: стиль-дымка

Он не прячет, а подчёркивает!
Носи его с яркими платьями, сарафанами и топами.
Днём — с прованс-сарафаном и плетёной сумкой. Вечером — поверх атласного платья с блеском и босоножками. Украшения — минимум, эффект — максимум.

Бархатный мантель: лето в роскошной версии

Из облегчённого бархата он не жаркий, а просто статусный.
Для вечера — с платьем-комбинацией и лодочками.
Для дня — с джинсами, мюли и футболкой с принтом.
Выбирай пастель — лаванду, мяту, розовый кварц — так мантель выглядит особенно свежо.

Мантель с принтом: акцент, который не переборщил

Геометрия, цветы, абстракция — твори и сочетай.
Главное — нейтральная база. Футболка, джинсы, лаконичное платье.
А если хочешь дерзко — миксуй с другим принтом (в мелкую полоску, например).
Добавь акцент — сумку, помаду, туфли в цвет узора. Это "соберёт" образ и сделает его запоминающимся.

Мантель — это идеальное воплощение летнего стиля 2025 года: лёгкий, выразительный и невероятно адаптивный. Он не требует жертв ради моды, но при этом способен превратить даже самый простой образ в запоминающийся. Хоть с джинсами, хоть с платьем, хоть с босоножками — он всегда добавит в образ ту самую недосказанную элегантность. И если ты всё ещё сомневаешься, нужна ли тебе эта вещь, знай: мантель — не каприз сезона, а универсальный ключ к летнему гардеробу с характером.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее
Советы
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее Аудио 
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Последние материалы
Кондиционер в бокале: замороженная маргарита, которая спасает от жары
Весной в теплице? Сделайте это с сидератами — и забудете про удобрения
Ключ в замке: роковая ошибка, которой вы подвергаете свой дом
Мантель — вещь, с которой ты не расстанешься этим летом и не только
Кухня Страны Советов. Почему в СССР так любили Селёдку под шубой
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Джиган раскрыл свой секрет: первый сексуальный опыт у него произошёл с цыганкой
Вождение с гипсом: пустота в законе, за которую придётся отвечать
Новая угроза энергетиков: резкий рост раковых клеток у тысячи людей
В ранней Вселенной произошло странное: след в космосе, который может раскрыть тайну тёмной материи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.