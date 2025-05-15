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Ловушка для взглядов: носим ажур в офис, на свидание и с бермудами

Моя семья » Красота и стиль

Когда граница между дерзостью и элегантностью становится особенно тонкой, на арену возвращаются ажурные колготки. В 2025 году они больше не "только на вечер" — мода предлагает носить их днём, в офис и даже с кроссовками. Главное — знать как.

Девушка в колготках
Фото: Designed be Freepik by user15285612, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в колготках

Total white: сиять смело

Белые ажурные колготки в комплекте с монохромным образом — самый эффектный способ заявить о себе. Секрет — в контрасте фактур.

  • Для офиса: белое платье чуть выше колена, нейтральный ажур, лодочки и минимум украшений.
  • Для уикенда: бермуды, оверсайз-свитер и крупный узор — сюда отлично зайдут массивные кроссовки или ботильоны.

Total black: глубина и текстура

Чёрные ажурные колготки — не только для вечера. В этом сезоне они легко вписываются в дневные образы.

  • С платьем-пиджаком и акцентным ремнём — строго, но с характером.
  • С корсетным топом и кожаной юбкой — смело и трендово.

Лайфхак: выбери модель с лёгким блеском — добавит объёма и глубины даже в total black.

Контрастная обувь: провокация с балансом

Хочешь визуальный акцент на ногах — сыграй на контрасте. Красные туфли + чёрные ажурные колготки — вечная классика, но в 2025 году добавь к ним костюм с шортами или комбинезон.

  • В тренде: неоновые кроссовки с черным кружевом. Главное — поддержать цвет аксессуаром или макияжем, чтобы образ не развалился.

Женственные платья: эстетика кокетства

Ажур идеально работает с кокеткором: пышные рукава, банты, цветочные принты. Особенно — если узор на колготках нежный, а ткань платья воздушная: шифон, атлас, тонкий хлопок.

Идея: винтажное платье 50-х и геометрический ажур — стильный диалог эпох.

Цветной ажур: дерзость — это ты

Хочешь сделать колготки центром образа? Тогда выбирай цвет: ультрамарин, бордо, изумруд. Вокруг них строй нейтральный фон — чёрный, беж, серый.

  • Обувь: спокойная — для дня, или металлик — для вечера.

Ажурные колготки — не просто аксессуар, а мощный стилистический инструмент. Они умеют подчеркивать характер, добавлять дерзости или романтики, создавать контраст и акцент. Главное — носить их с уверенностью и вкусом, не боясь экспериментировать. Ведь настоящая стильность — это умение выразить себя даже в самых, казалось бы, простых деталях.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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