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Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Мало кто задумывается, но именно форма бровей может как омолодить лицо, так и добавить лишних лет. Они не просто "рамка для глаз" — это настоящий визуальный якорь, влияющий на выражение лица, симметрию и даже эмоции, которые ты транслируешь.

Окрашивание бровей
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Окрашивание бровей

А самое интересное — существует научный подход к тому, как правильно формировать брови.

Формула идеальных бровей

Основой считается знаменитое золотое сечение. При соблюдении этих пропорций лицо выглядит более молодым, гармоничным и ухоженным.

Вот три ключевые точки, которые стоит знать:

  • Начало брови (точка A)
    Проведи воображаемую прямую от внешнего края ноздри вверх — бровь должна начинаться именно здесь.
  • Точка изгиба (точка B)
    Максимальная высота дуги находится там, где прямая от кончика носа через центр зрачка пересекает бровь. Это визуально "поднимает" лицо и делает взгляд открытым.
  • Конец брови (точка C)
    Финишная точка — это линия от края носа через внешний угол глаза. Не стоит укорачивать или чрезмерно вытягивать бровь дальше этой зоны.

Молодость — в деталях

Исследования подтверждают: симметричные, мягко изогнутые брови визуально омолаживают. Главное — не гнаться за трендами, а подчеркнуть свои естественные данные.

Правильный уход и регулярная коррекция формируют не просто красивую линию, а стабильный "эффект ухоженности". Учитывай анатомию своего лица и не переусердствуй с толщиной или длиной.

Хорошо оформленные брови не бросаются в глаза — они создают ощущение, что ты просто… хорошо выглядишь. Всегда.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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