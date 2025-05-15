Из базовых — в модные: стильные трюки с подворотами, которые ты не пробовала

Ты знаешь, что джинсы — это база. Но даже самая простая пара может заиграть свежо и модно, если её правильно подвернуть. И не обязательно сразу нести в ателье или обрезать — стилистика начинается с подворота. Мы собрали 4 стильных способа, которые превратят твои джинсы в трендовый элемент образа. Минимум усилий — максимум вау-эффекта.
Подворот шириной 3-5 см — проверенный приём, который подходит почти под любую обувь. Главное — ориентироваться на фасон:
Лайфхак: для невысоких — узкий подворот, чтобы не "съедать" длину ног. Высоким — можно смело играть с объёмом.
Модницы больше не скрывают крепления — они делают их акцентом! Металлические булавки и винтажные броши не только фиксируют подворот, но и украшают.
Подверни джинсы и оберни подворот цепочкой — тонкой или массивной, в зависимости от настроения. Или даже несколькими, на разной высоте.
Самый креативный и дерзкий способ: обвяжи подворот ярким шнурком, украшенным искусственными цветами. Закрепи декор клеем или нитками — и у тебя уже не просто джинсы, а модный арт-объект.
Какой бы приём ты ни выбрала, помни: джинсы должны быть в хорошем состоянии. Мятые или неопрятные штанины испортят любой подворот. Поэтому сначала — утюг, потом — стиль!
Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
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