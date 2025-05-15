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Из базовых — в модные: стильные трюки с подворотами, которые ты не пробовала

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Ты знаешь, что джинсы — это база. Но даже самая простая пара может заиграть свежо и модно, если её правильно подвернуть. И не обязательно сразу нести в ателье или обрезать — стилистика начинается с подворота. Мы собрали 4 стильных способа, которые превратят твои джинсы в трендовый элемент образа. Минимум усилий — максимум вау-эффекта.

Джинсы разных моделей
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джинсы разных моделей

Классический подворот: вечная база

Подворот шириной 3-5 см — проверенный приём, который подходит почти под любую обувь. Главное — ориентироваться на фасон:

  • Узкие джинсы: один аккуратный подгиб, лучше отпарить, чтобы держался дольше.
  • Широкие джинсы: делай крупный подворот — до 10-15 см! Сейчас это модно. Чтобы не расползались, закрепи с изнанки булавками (вдоль швов, чтобы не видно было).

Лайфхак: для невысоких — узкий подворот, чтобы не "съедать" длину ног. Высоким — можно смело играть с объёмом.

Булавки и броши: функциональность с характером

Модницы больше не скрывают крепления — они делают их акцентом! Металлические булавки и винтажные броши не только фиксируют подворот, но и украшают.

Идеи

  • Симметрия не обязательна: брошь на одной штанине, булавка — на другой.
  • Комбинируй с фурнитурой образа: если броши серебряные, поддержи это ремнём и украшениями.
  • Винтаж и second hand — в моде. Найди уникальный аксессуар, и твои джинсы будут как дизайнерские.

Цепочки и браслеты: украшение, которое работает

Подверни джинсы и оберни подворот цепочкой — тонкой или массивной, в зависимости от настроения. Или даже несколькими, на разной высоте.

  • Отлично сочетается с грубым денимом, добавляя контраст.
  • Для лета — шнурки с бусинами или тканевые браслеты.

Шнурки с декоративными цветами: эффект "инста-лука"

Самый креативный и дерзкий способ: обвяжи подворот ярким шнурком, украшенным искусственными цветами. Закрепи декор клеем или нитками — и у тебя уже не просто джинсы, а модный арт-объект.

  • Лучше всего смотрится на светлых и свободных моделях.
  • Не для офиса — только для вечеринок и неформальных выходов.

Какой бы приём ты ни выбрала, помни: джинсы должны быть в хорошем состоянии. Мятые или неопрятные штанины испортят любой подворот. Поэтому сначала — утюг, потом — стиль!

Уточнения

Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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