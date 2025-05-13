Ваши волосы потихоньку умирают — вот как их спасти, пока не поздно

2:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Волосы с секущимися концами — как бывший, от которого не так просто избавиться. Появляются внезапно, портят всё и уходить не собираются. Но с ними точно можно справиться — без ножниц, слёз и драм.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка блондинка

1. Стрижка: не враг, а союзник

Если ты не была у парикмахера больше двух месяцев, пора это исправить. Подравнивание раз в 8-10 недель освежает не только волосы, но и настроение. Это словно нажать "обновить" для своей головы.

2. Увлажнение — не только для кожи

Волосы обожают влагу. Без неё они становятся ломкими и тусклыми. Увлажняющий шампунь, кондиционер и маска раз в неделю — обязательный ритуал. Представь, что устраиваешь волосам домашний спа-день.

3. Масло — щит для кончиков

Несколько капель арганового или кокосового масла — и кончики будто под защитой. Они не пушатся, не ломаются и выглядят ухоженно. Просто не забудь: масла не жалеем, но и не переусердствуем.

4. Горячий воздух — скрытая угроза

Сушка феном на максимуме и плойка каждый день — прямой путь к катастрофе. По возможности суши волосы естественно или ставь минимум тепла. И термозащита — не опция, а правило.

5. Никакого насилия расчёской

Раздражение, спутанность, дёрганье? Стоп. Начинай расчёсывать снизу вверх, аккуратно. Мягкая щётка или гребень с редкими зубцами — лучший выбор для хрупких концов.

6. Питай волосы изнутри

Без правильного питания волосы страдают. Миндаль, яйца, шпинат, рыба и, конечно, вода — твои союзники в борьбе за здоровье локонов.

7. Забудь о жёсткой химии

Сульфаты, парабены и силиконы — злейшие враги волос. Выбирай средства с натуральными компонентами, и волосы отплатят тебе блеском и силой.

8. Домашние маски — это реально работает

Смешай мёд, авокадо и оливковое масло. Нанеси на волосы на 30 минут — и почувствуй себя королевой домашнего салона.

9. Правильные укладки — меньше стресса

Откажись от тугих хвостов. Лёгкие пучки, мягкие резинки и свободные пряди — лучший выбор для сохранности кончиков.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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