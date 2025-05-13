Ваши волосы потихоньку умирают — вот как их спасти, пока не поздно

Волосы с секущимися концами — как бывший, от которого не так просто избавиться. Появляются внезапно, портят всё и уходить не собираются. Но с ними точно можно справиться — без ножниц, слёз и драм.
Если ты не была у парикмахера больше двух месяцев, пора это исправить. Подравнивание раз в 8-10 недель освежает не только волосы, но и настроение. Это словно нажать "обновить" для своей головы.
Волосы обожают влагу. Без неё они становятся ломкими и тусклыми. Увлажняющий шампунь, кондиционер и маска раз в неделю — обязательный ритуал. Представь, что устраиваешь волосам домашний спа-день.
Несколько капель арганового или кокосового масла — и кончики будто под защитой. Они не пушатся, не ломаются и выглядят ухоженно. Просто не забудь: масла не жалеем, но и не переусердствуем.
Сушка феном на максимуме и плойка каждый день — прямой путь к катастрофе. По возможности суши волосы естественно или ставь минимум тепла. И термозащита — не опция, а правило.
Раздражение, спутанность, дёрганье? Стоп. Начинай расчёсывать снизу вверх, аккуратно. Мягкая щётка или гребень с редкими зубцами — лучший выбор для хрупких концов.
Без правильного питания волосы страдают. Миндаль, яйца, шпинат, рыба и, конечно, вода — твои союзники в борьбе за здоровье локонов.
Сульфаты, парабены и силиконы — злейшие враги волос. Выбирай средства с натуральными компонентами, и волосы отплатят тебе блеском и силой.
Смешай мёд, авокадо и оливковое масло. Нанеси на волосы на 30 минут — и почувствуй себя королевой домашнего салона.
Откажись от тугих хвостов. Лёгкие пучки, мягкие резинки и свободные пряди — лучший выбор для сохранности кончиков.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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