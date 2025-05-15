Это не слабость, а крик тела: как справиться с перееданием без чувства вины

2:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты начала с энтузиазмом, считала калории, мечтала о минус 5 кг, а потом — бац! — вечер, усталость и половина торта. Знакомо? Не переживай: пищевые срывы — не слабость, а реакция на жесткие ограничения. И они случаются со всеми. Главное — понять, почему это происходит и что можно изменить.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с плиткой шоколада

Почему мы срываемся

Диета = запрет → внутренний протест → еда как утешение.

Добавим стресс, скуку, плохой сон и вечерние тревожные мысли — и вот уже шоколадка кажется единственным способом выжить.

Особенно опасен вечер: сознание устало, самоконтроль ослаб, а мозг требует дофамин. И ты не слабая — ты просто человек.

Что делать: 7 правил, чтобы не срываться

Забудь про подсчёт калорий

Не фокусируйся на цифрах. Проще и полезнее — ввести дневник питания и ориентироваться на метод "здоровой тарелки": половина — овощи, четверть — белки, четверть — сложные углеводы.

Строй режим постепенно

Цель — минус 5-10% от исходного веса за несколько месяцев. Резкое похудение = стресс + откат. Медленно, но стабильно — это и есть успех.

Не дели еду на плохую и хорошую

Запреты вызывают навязчивые желания. Лучше включи любимые продукты в меню — немного шоколада не навредит, если остальной рацион сбалансирован.

Разнообразь вкусы и текстуры

Салат, суп, тушёное, запечённое, хрустящее, тёплое — пусть каждый приём пищи будет полноценным опытом. Тогда не захочется компенсировать всё фастфудом.

Разреши себе сладкое — но с умом

Оставь в рационе место для удовольствий: пару долек шоколада, ложка мёда, фрукты. Запретный плод манит, а разрешённый — уже не так интересен.

Замени перекус от скуки на хобби

Есть хочется? Подумай: ты голодна или тебе просто грустно, скучно, тревожно? Иногда помогает даже звонок подруге или прогулка.

Высыпайся

Недосып = больше кортизола = больше голода. Спи 7-8 часов, желательно по режиму — это влияет не только на фигуру, но и на настроение.

Главное — не идеальность, а устойчивость

Срыв — не конец. Это опыт

Задача — не держать себя в ежовых рукавицах, а построить комфортный, живой, стабильный режим, который ты сможешь поддерживать долго. Без жёстких правил, вины и чувства провала.

Будь к себе внимательна. Слушай, что просит тело — и разбирайся, чего на самом деле не хватает. Иногда это не еда, а отдых, объятия или просто пятиминутная тишина.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.