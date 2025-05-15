Сияние без блеска: новый тренд butter skin заменяет тональный крем

Ты наверняка встречала этих женщин — сияющая кожа, идеальный тон, лёгкий румянец, ни следа усталости. Кажется, что они только что вышли из кабинета косметолога или провели отпуск в Швейцарии. Но секрет не в миллионах — а в системе.
Тренд "rich girl skin" или "лицо богатой девушки" — не про косметику за космос, а про грамотный уход, продуманные процедуры и привычки, которые работают на красоту изнутри. Разбираемся вместе с косметологом Екатериной Каминской, как получить этот эффект — даже если ты не дочь арабского шейха.
Важно: любые инъекции и аппаратные процедуры — по показаниям и только у проверенного специалиста.
Регулярный массаж лица усиливает лимфоток, улучшает цвет кожи, снимает отёки и работает почти как спортзал для лица. Можно делать у мастера или научиться технике гуаша или самомассажу пальцами.
Помни, эффект "лица богатой девушки" — это не про статус, а про отношение к себе. Это про заботу, регулярность и осознанный подход. Когда ты выбираешь мягкое очищение вместо агрессивного скраба, добавляешь SPF даже в пасмурный день и находишь 5 минут на массаж — ты инвестируешь в своё отражение. И оно обязательно ответит тебе сиянием, ровным тоном и тем самым безупречным видом, за который не нужно платить миллионы.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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