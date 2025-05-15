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Сияние без блеска: новый тренд butter skin заменяет тональный крем

3:14
Моя семья » Красота и стиль

Ты наверняка встречала этих женщин — сияющая кожа, идеальный тон, лёгкий румянец, ни следа усталости. Кажется, что они только что вышли из кабинета косметолога или провели отпуск в Швейцарии. Но секрет не в миллионах — а в системе.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Тренд "rich girl skin" или "лицо богатой девушки" — не про косметику за космос, а про грамотный уход, продуманные процедуры и привычки, которые работают на красоту изнутри. Разбираемся вместе с косметологом Екатериной Каминской, как получить этот эффект — даже если ты не дочь арабского шейха.

Уход на каждый день: база, без которой не будет сияния

Очищение

  • Мягкие гели, пенки, гидрофильное масло — никаких "до скрипа". Цель: убрать загрязнения, не нарушая липидный барьер.

Тоник

  • Восстанавливает pH и готовит кожу к увлажнению. Хороший тоник — это как подложка под макияж, только для кремов.

Увлажнение

  • Церамиды, пептиды, гиалуронка — пусть будут в составе. Увлажнённая кожа = визуально более плотная и ровная.

SPF каждый день

  • Даже если пасмурно. Да, даже зимой. Без защиты от солнца эффект "богатой кожи" недостижим.

Активные компоненты

  • Витамин C, ниацинамид, кислоты и ретинол — работают на цвет, текстуру и сияние. Но дозировку лучше подбирать с косметологом.

Процедуры, которые делают кожу дорогой на вид

  • Гидропилинг: деликатная чистка с вау-эффектом.
  • Пилинги: обновляют, выравнивают и подсвечивают.
  • Биоревитализация и коллагенотерапия: дают "напитанную" плотность коже.
  • Микротоки: подтягивают овал и снимают отёки.
  • Фототерапия: борется с пигментацией, акне и покраснениями.
  • Ботулинотерапия и контурная пластика: для коррекции выраженных морщин и формы лица.

Важно: любые инъекции и аппаратные процедуры — по показаниям и только у проверенного специалиста.

Массаж — твоя домашняя альтернатива

Регулярный массаж лица усиливает лимфоток, улучшает цвет кожи, снимает отёки и работает почти как спортзал для лица. Можно делать у мастера или научиться технике гуаша или самомассажу пальцами.

Образ жизни: то, что не купишь в тюбике

  • Сон: 7-8 часов, и желательно по режиму.
  • Питание: овощи, орехи, вода и минимум сахара.
  • Движение: не обязательно фитнес. Главное — двигаться. Танцы, йога, плавание, даже прогулки работают на сияние.

Помни, эффект "лица богатой девушки" — это не про статус, а про отношение к себе. Это про заботу, регулярность и осознанный подход. Когда ты выбираешь мягкое очищение вместо агрессивного скраба, добавляешь SPF даже в пасмурный день и находишь 5 минут на массаж — ты инвестируешь в своё отражение. И оно обязательно ответит тебе сиянием, ровным тоном и тем самым безупречным видом, за который не нужно платить миллионы.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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