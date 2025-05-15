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Волосы, как из клипа MTV: стрижка, которая сделает тебя героиней нулевых

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Если лето для тебя — повод начать с нуля, то новый бьюти-тренд уже готов помочь. Heartthrob hair — стрижка, в которой сошлись лёгкая небрежность, винтажное настроение и абсолютная универсальность. Как будто ты только что проснулась в летнем доме у моря — волосы чуть взъерошены, лицо открыто, а образ дышит свободой.

Девушка в очках
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка в очках

Что такое heartthrob hair

Это стрижка, которая держит баланс между длиной и хаосом: волосы мягко обрамляют лицо, заканчиваясь между ухом и подбородком. Есть лёгкая чёлка, едва заметный пробор, слегка текстурированные пряди и ни намёка на чёткие линии.

  • Вдохновляйся Хью Грантом и Лео ДиКаприо 90-х, Вайноной Райдер и сегодняшними музами вроде Эммы Коррин и Айрис Лоу.

Как носить и укладывать

Главное правило — почти ничего не делать. Эта стрижка не любит расчёску и сильную фиксацию. Достаточно:

  • Вымыть волосы.
  • Нанести немного крема или спрея с лёгкой текстурой.
  • Высушить естественно или слегка подсушить феном у лица.

Пряди должны жить своей жизнью: прыгать, шевелиться на ветру, не залипать в форме.

Кому подойдёт

Стрижка подстраивается под тип лица:

  • Овальное лицо: идеальная пара, подчёркивает пропорции.
  • Квадратное/прямоугольное: длина ближе к подбородку и рваная чёлка смягчат углы.
  • Круглое: боковой пробор и пряди у щёк визуально вытянут лицо.
  • Сердцевидное: лёгкая челка уравновесит широкие скулы.

Heartthrob hair красиво ложится на прямые и волнистые волосы. Кудрявые? Просто добавь мягкие слои и свободу движения — и будет то самое "лето в волосах".

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Вайно́на Ра́йдер (правильно: Вино́на или Уино́на; англ. Winona Ryder; настоящее имя — Вайно́на Ло́ра Го́ровиц (англ. Winona Laura Horowitz), род. 29 октября 1971, Олмстед, Миннесота, США) — американская актриса и продюсер.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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