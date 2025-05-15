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Забудь хайлайтер: этот способ делает кожу сияющей изнутри — и без усилий

2:53
Моя семья » Красота и стиль

Сливочное масло теперь в моде не только на тостах. Его оттенок — фаворит в одежде, маникюре и теперь… в уходе за кожей. Встречайте butter skin — главный бьюти-тренд 2025 года, который делает лицо настолько гладким и напитанным, что от макияжа можно отказаться вовсе.

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем

О чём вообще речь

Butter skin — это не жирный блеск и не перегруженное лицо. Это сияние без жирности, ухоженность без слоёв и визуальный эффект "кожа после отпуска". Мягкая, напитанная, ровная, с бархатистым финишем и едва заметным влажным свечением.

Как этого добиться? Пошаговая схема

Мягкое очищение

  • Забудь про агрессивные умывалки, спирт и скрабы. Используй гидрофильные масла, гели с аминокислотами или энзимные пудры. Они очищают, не повреждая барьер.

Послойное увлажнение

  • Метод "семи слоёв": наносим тонеры, мисты, эссенции, сыворотки — как многослойный коктейль для кожи. Слои впитываются, не утяжеляют и дают живое сияние.

Капля масла (если кожа не против)

  • Жожоба, марула, сквалан — выбирай лёгкие формулы, чтобы запечатать влагу. Если не любишь масла — просто пропусти шаг.

Финальный крем

  • С пептидами, церамидами, гиалуронкой — он закрепляет эффект butter skin, усиливая упругость и создавая ту самую "масляную" текстуру без блеска.

Обязательно SPF!

  • Даже самый продуманный уход теряет смысл без защиты от солнца. Лёгкий, невидимый крем с SPF — это базовый элемент образа butter skin.

А что с макияжем

Минимум. Кремовые текстуры: тон-вуаль, тинт для губ, капля румян и хайлайтера — как будто ты просто проснулась такой. Кожа остаётся в центре внимания, а остальное — деликатный аккомпанемент.

Почему butter skin — это мастхэв

  • Освежает и визуально омолаживает.
  • Делает макияж необязательным.
  • Строится на комфорте и балансе.
  • Прекрасно смотрится и в жизни, и в кадре.
  • Работает для всех типов кожи — нужно лишь подобрать свой ритм и средства.

Butter skin — это не просто тренд, а новый взгляд на уход за собой. Он не требует идеальной генетики или дорогих процедур — только внимания, мягкости и любви к своей коже. В мире, где так легко перегрузить лицо косметикой, butter skin напоминает: настоящая красота — в комфорте, сиянии и естественности. И если ты ищешь способ выглядеть свежо без лишних усилий, пора попробовать этот "масляный" подход — он точно станет твоей новой бьюти-привычкой.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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