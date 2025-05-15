Забудь хайлайтер: этот способ делает кожу сияющей изнутри — и без усилий

Сливочное масло теперь в моде не только на тостах. Его оттенок — фаворит в одежде, маникюре и теперь… в уходе за кожей. Встречайте butter skin — главный бьюти-тренд 2025 года, который делает лицо настолько гладким и напитанным, что от макияжа можно отказаться вовсе.
Butter skin — это не жирный блеск и не перегруженное лицо. Это сияние без жирности, ухоженность без слоёв и визуальный эффект "кожа после отпуска". Мягкая, напитанная, ровная, с бархатистым финишем и едва заметным влажным свечением.
Минимум. Кремовые текстуры: тон-вуаль, тинт для губ, капля румян и хайлайтера — как будто ты просто проснулась такой. Кожа остаётся в центре внимания, а остальное — деликатный аккомпанемент.
Butter skin — это не просто тренд, а новый взгляд на уход за собой. Он не требует идеальной генетики или дорогих процедур — только внимания, мягкости и любви к своей коже. В мире, где так легко перегрузить лицо косметикой, butter skin напоминает: настоящая красота — в комфорте, сиянии и естественности. И если ты ищешь способ выглядеть свежо без лишних усилий, пора попробовать этот "масляный" подход — он точно станет твоей новой бьюти-привычкой.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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