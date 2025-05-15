Секрет подиумного взгляда? Цвет, объём и крылья — на кончиках ресниц

Весна — это всегда про обновление и дерзость. И если ты устала от нейтрального макияжа и однотонной туши, у нас есть отличные новости: в моде снова фантазия, цвет и взмах крыльев. Буквально.
На показах Dries van Noten, Ganni и Dior визажисты дали чёткий сигнал — в центре внимания ресницы-бабочки. Они будто парят, мерцают и переливаются, делая взгляд выразительным, немного сказочным и абсолютно незабываемым.
Главный секрет этой техники — многослойность и цвет.
А для максимального вау-эффекта можно нанести цвет неравномерно — будто на ресницах рассыпались световые блики.
Хорошая новость — этот тренд легко адаптировать даже под офис. Просто замени кислотные оттенки на более благородные: глубокий синий, бордо, зелёный. Такой акцент добавит образу живости, но не перегрузит его.
А вот для вечеринки или фотосессии — вперёд, на полную катушку: белые, красные, ультрафиолетовые ресницы, сияющие, будто из другого мира.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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