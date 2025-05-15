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Секрет подиумного взгляда? Цвет, объём и крылья — на кончиках ресниц

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Весна — это всегда про обновление и дерзость. И если ты устала от нейтрального макияжа и однотонной туши, у нас есть отличные новости: в моде снова фантазия, цвет и взмах крыльев. Буквально.

Вечерний макияж
Фото: Designed be Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

На показах Dries van Noten, Ganni и Dior визажисты дали чёткий сигнал — в центре внимания ресницы-бабочки. Они будто парят, мерцают и переливаются, делая взгляд выразительным, немного сказочным и абсолютно незабываемым.

В чём суть Butterfly Lashes

Главный секрет этой техники — многослойность и цвет.

  • Сначала — белый праймер. Он усиливает яркость туши и помогает оттенкам проявиться на 100%.
  • Затем — цвет! Один яркий тон или целый градиент: розовый + сиреневый, зелёный + синий, фуксия + оранжевый — всё зависит от твоей смелости.
  • Наконец — игра с формой. Ресницы можно подкрутить так, чтобы их кончики "разлетались" в стороны, создавая иллюзию крыльев.

А для максимального вау-эффекта можно нанести цвет неравномерно — будто на ресницах рассыпались световые блики.

Как носить тренд вне подиума

Хорошая новость — этот тренд легко адаптировать даже под офис. Просто замени кислотные оттенки на более благородные: глубокий синий, бордо, зелёный. Такой акцент добавит образу живости, но не перегрузит его.

А вот для вечеринки или фотосессии — вперёд, на полную катушку: белые, красные, ультрафиолетовые ресницы, сияющие, будто из другого мира.

Почему стоит попробовать

  • Ресницы-бабочки делают макияж модным даже без теней.
  • Цветные акценты освежают взгляд.
  • Это весело, смело и поднимает настроение.

Ресницы-бабочки — это не просто макияж, а настроение, которое ты носишь на себе. Они придают взгляду лёгкость, дерзость и яркость, даже если на лице больше нет ни грамма косметики. Хочешь сменить фокус, добавить весне цвета и почувствовать себя героиней модного показа — начни с ресниц. Ведь макияж давно перестал быть только про красоту, теперь он про свободу самовыражения.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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