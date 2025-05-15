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Лицо опухло, как после ночной пиццы? Эти трюки вернут чёткость и свежесть за 15 минут

3:21
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Праздники — время долгих ужинов, поздних сериалов и, увы, опухших по утрам лиц. Но отёки — не приговор! Есть десяток работающих способов, которые помогут вернуть лицу свежесть и овалу — чёткость.

Уход за кожей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за кожей

Лимфодренажный массаж: запускаем отток

  • Простой самомассаж по линиям лимфотока (от центра к периферии) творит чудеса. Используй скребок гуаша из нефрита или розового кварца — и уже через 5 минут почувствуешь, как лицо "просыпается". Лайфхак: держи пластину под углом 15-45°, не дави — и движения будут мягкими, но эффективными.

Домашний девайс: 10 минут — и минус отёк

  • Нет времени на салон? Современные аппараты с микротоками, EMS и LED-функциями творят чудеса на дому. Устройства вроде Dr. Arrivo the Zeus II подтягивают контур, освежают цвет лица и разглаживают отёки буквально за сеанс.

Криотерапия: холод на страже красоты

  • Криоэффект не только бодрит, но и сужает сосуды, устраняя отёки и воспаления. Идеально после тренировок, долгих прогулок и бессонных ночей. Даже обычные ложки из морозилки — уже криотерапия!

Подушка повыше

  • Простая замена подушки на более высокую — и к утру лицо выглядит заметно свежее. Гравитация помогает оттоку жидкости, а ты просыпаешься без "подувал".

Меньше соли — меньше воды

  • Соль задерживает влагу. На праздниках, где много солёного, копчёного и маринованного — это особенно актуально. Уменьши дозу и смотри, как лицо "сдувается".

Маски с дренажным эффектом

  • Ищи в составе кофеин, конский каштан, пептиды, витамин С и ниацинамид. Такие маски снимают отёчность, укрепляют сосуды и борются с покраснениями.

Травяные отвары и соки

  • Петрушка, зелёный чай, сельдерей — это природные диуретики. Завари, охлади и пей маленькими глотками в течение дня. Работает не хуже аптечных средств.

Увлажнение — твой щит

  • Обезвоженная кожа пытается удержать влагу — отсюда и отёки. Используй увлажняющие кремы и сыворотки с гиалуронкой или пантенолом, особенно ночью.

Холодные гели и роллеры

  • Охлаждающий эффект моментально уменьшает отёки. Ментол, эвкалипт или камфора — отличные активы. Храни крем в холодильнике — и будет двойной эффект.

Ванна с солью и содой

  • Морская соль разгоняет кровообращение, сода помогает избавляться от лишней жидкости. 15 минут в такой ванне — и ты словно провела час в спа.

Отёки могут испортить настроение, но хорошая новость в том, что с ними легко справиться — если знать, как. Будь то лёгкий массаж, правильное увлажнение или пара ложек из морозилки, главное — действовать регулярно и с заботой о себе. Преврати уход за лицом в приятный ритуал, и твоя кожа обязательно ответит благодарностью: свежестью, сиянием и чёткими контурами даже после самой бурной ночи.

Уточнения

Масса́ж - одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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