Пробор решает всё: прямой — для скул, боковой — для флирта. Что выбрать сегодня вечером

Новый сезон — новые правила. Если раньше вечерняя прическа означала безупречные локоны и блестящий гель "до скрипа", то сейчас модный вектор сменился. В тренде — естественная гладкость с лёгкой небрежностью, игрой текстур и небанальными деталями. Как добиться такого эффекта самой — рассказываем пошагово.
Если собираешь волосы в хвост, пучок или косы — прямой пробор поможет выстроить симметрию и подчеркнуть скулы, особенно если у тебя овальное или круглое лицо.
Но если хочется дерзости и шарма — боковой пробор сейчас на пике. Он визуально приподнимает черты лица и добавляет образу ретро-шика. Небольшая асимметрия мгновенно делает прическу более интересной.
Совет: пряди у лица можно слегка вытянуть утюжком или, наоборот, завить в мелкие кудри — для контраста с основной длиной.
Одна из самых частых ошибок — наносить стайлинговое средство прямо на корни. Это убивает объём и создаёт эффект несвежих волос.
Вечерняя укладка — это не всегда лак и бетон. Смело смешивай продукты: например, гель на водной основе с увлажняющим кремом. Такой дуэт придаст волосам гибкость, гладкость и нужную форму — без хруста и жёсткости.
Попробуй: смешай порцию мусса с кремом, нанеси на влажные волосы — и уложи в нужную форму. Волосы останутся подвижными и живыми.
Эффектно и свежо смотрится контраст мокрых у корней волос и сухой, текстурной длины. Это легко повторить с помощью геля: нанеси его на корни, зачеши назад, а кончики оставь сухими и слегка волнистыми.
Добавь графичных деталей: с помощью расчески и небольшого количества воска или геля уложи пушковые волоски у лба в виде спиралек или зигзагов — как делают модели на показах. Это сразу добавит модной "перчинки".
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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