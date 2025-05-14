Пробор решает всё: прямой — для скул, боковой — для флирта. Что выбрать сегодня вечером

2:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый сезон — новые правила. Если раньше вечерняя прическа означала безупречные локоны и блестящий гель "до скрипа", то сейчас модный вектор сменился. В тренде — естественная гладкость с лёгкой небрежностью, игрой текстур и небанальными деталями. Как добиться такого эффекта самой — рассказываем пошагово.

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Выбираем пробор: прямой или боковой

Если собираешь волосы в хвост, пучок или косы — прямой пробор поможет выстроить симметрию и подчеркнуть скулы, особенно если у тебя овальное или круглое лицо.

Но если хочется дерзости и шарма — боковой пробор сейчас на пике. Он визуально приподнимает черты лица и добавляет образу ретро-шика. Небольшая асимметрия мгновенно делает прическу более интересной.

Совет: пряди у лица можно слегка вытянуть утюжком или, наоборот, завить в мелкие кудри — для контраста с основной длиной.

Стайлинг — без перегруза

Одна из самых частых ошибок — наносить стайлинговое средство прямо на корни. Это убивает объём и создаёт эффект несвежих волос.

Как делать правильно

Разотри средство в ладонях и наноси с кончиков вверх;

Или используй кисточку/расчёску с редкими зубьями — так ты контролируешь количество и равномерность нанесения.

Комбинируй текстуры: гладкость + мягкость

Вечерняя укладка — это не всегда лак и бетон. Смело смешивай продукты: например, гель на водной основе с увлажняющим кремом. Такой дуэт придаст волосам гибкость, гладкость и нужную форму — без хруста и жёсткости.

Попробуй: смешай порцию мусса с кремом, нанеси на влажные волосы — и уложи в нужную форму. Волосы останутся подвижными и живыми.

Тренд-приём: влажные корни + сухая длина

Эффектно и свежо смотрится контраст мокрых у корней волос и сухой, текстурной длины. Это легко повторить с помощью геля: нанеси его на корни, зачеши назад, а кончики оставь сухими и слегка волнистыми.

Добавь графичных деталей: с помощью расчески и небольшого количества воска или геля уложи пушковые волоски у лба в виде спиралек или зигзагов — как делают модели на показах. Это сразу добавит модной "перчинки".

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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