Забудь про чёрные брови и жёсткие контуры: новый татуаж выглядит как макияж мечты

3:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хочешь просыпаться уже с красивыми бровями и губами, не тратя время на утренний марафон с косметичкой? Есть решение — акварельный перманент. В отличие от жёстких татуажей прошлого, он выглядит натурально, заживает быстрее и не превращает лицо в маску.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татуаж бровей

Чем акварельный татуаж отличается от классического

Забудь про чёткие контуры, графику и синие подтеки из страшных историй в интернете. Акварельная техника — это тонкая растушевка, мягкие оттенки и минимальная травматизация кожи.

В чём фишка

Мастер не рисует контур — пигмент вводится без резких линий;

Используются 2-3 оттенка, чтобы создать объем и живой цвет;

Глубина введения — всего 0,5 мм, поэтому кожа быстро восстанавливается.

Как проходит процедура

Сначала — консультация: мастер обсуждает желаемый результат и подбирает форму, оттенки, технику.

Затем наносится лёгкий обезболивающий крем.

Нанесение пигмента занимает от 1,5 до 2 часов.

И обязательно: всё должно быть стерильно, а иглы вскрываться при тебе.

Брови: мягкий объём и выразительность

В этой зоне часто комбинируют растушевку с имитацией волосков. В итоге — естественная форма, заполненные пробелы и мягкий оттенок, без эффекта нарисованных линий. Подходит для всех, кто хочет чёткие, но не "жёсткие" брови.

Губы: без контурного карандаша, но с эффектом вау

Акварельный татуаж губ идеально выравнивает цвет, добавляет мягкий объем и делает контур чётче — без графики. Чаще всего выбирают нюдовые, розовые или персиковые оттенки. Губы после процедуры выглядят естественно яркими — даже без помады.

Главные плюсы акварельного татуажа

Очень натуральный эффект.

Не подчёркивает возрастные изменения.

Быстрое заживление.

Можно менять оттенок при следующей процедуре.

Ровное "выцветание" пигмента.

Идеальная база под любой макияж.

Есть и минусы

Цена выше, чем у классического татуажа.

Эффект держится в среднем около года.

Не подходит для создания чётких стрелок и межреснички.

Требует грамотного подбора оттенка (и мастера!) — это уже не карандаш, который можно смыть.

Кому нельзя делать процедуру

При беременности, лактации, обострении герпеса, диабете, кожных заболеваниях.

За 2-3 дня до процедуры — никакого алкоголя и препаратов, влияющих на кровь.

Важно: внимательно выбирай мастера. Безопасность, портфолио, отзывы и художественный вкус — всё имеет значение. Ведь акварельный перманент — это тонкая работа, где ошибка может испортить лицо на месяцы.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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