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Забудь про чёрные брови и жёсткие контуры: новый татуаж выглядит как макияж мечты

3:00
Моя семья » Красота и стиль

Хочешь просыпаться уже с красивыми бровями и губами, не тратя время на утренний марафон с косметичкой? Есть решение — акварельный перманент. В отличие от жёстких татуажей прошлого, он выглядит натурально, заживает быстрее и не превращает лицо в маску.

Татуаж бровей
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татуаж бровей

Чем акварельный татуаж отличается от классического

Забудь про чёткие контуры, графику и синие подтеки из страшных историй в интернете. Акварельная техника — это тонкая растушевка, мягкие оттенки и минимальная травматизация кожи.

В чём фишка

  • Мастер не рисует контур — пигмент вводится без резких линий;
  • Используются 2-3 оттенка, чтобы создать объем и живой цвет;
  • Глубина введения — всего 0,5 мм, поэтому кожа быстро восстанавливается.

Как проходит процедура

  • Сначала — консультация: мастер обсуждает желаемый результат и подбирает форму, оттенки, технику.
  • Затем наносится лёгкий обезболивающий крем.
  • Нанесение пигмента занимает от 1,5 до 2 часов.
  • И обязательно: всё должно быть стерильно, а иглы вскрываться при тебе.

Брови: мягкий объём и выразительность

В этой зоне часто комбинируют растушевку с имитацией волосков. В итоге — естественная форма, заполненные пробелы и мягкий оттенок, без эффекта нарисованных линий. Подходит для всех, кто хочет чёткие, но не "жёсткие" брови.

Губы: без контурного карандаша, но с эффектом вау

Акварельный татуаж губ идеально выравнивает цвет, добавляет мягкий объем и делает контур чётче — без графики. Чаще всего выбирают нюдовые, розовые или персиковые оттенки. Губы после процедуры выглядят естественно яркими — даже без помады.

Главные плюсы акварельного татуажа

  • Очень натуральный эффект.
  • Не подчёркивает возрастные изменения.
  • Быстрое заживление.
  • Можно менять оттенок при следующей процедуре.
  • Ровное "выцветание" пигмента.
  • Идеальная база под любой макияж.

Есть и минусы

  • Цена выше, чем у классического татуажа.
  • Эффект держится в среднем около года.
  • Не подходит для создания чётких стрелок и межреснички.
  • Требует грамотного подбора оттенка (и мастера!) — это уже не карандаш, который можно смыть.

Кому нельзя делать процедуру

  • При беременности, лактации, обострении герпеса, диабете, кожных заболеваниях.
  • За 2-3 дня до процедуры — никакого алкоголя и препаратов, влияющих на кровь.

Важно: внимательно выбирай мастера. Безопасность, портфолио, отзывы и художественный вкус — всё имеет значение. Ведь акварельный перманент — это тонкая работа, где ошибка может испортить лицо на месяцы.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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