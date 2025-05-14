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В 30 — вау, в 40 — уставший взгляд: бьюти-ошибки, которые добавляют возраст

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Возраст — не повод отказываться от макияжа. Но и не причина цепляться за те приёмы, что срабатывали в 30. Некоторые техники, привычные и любимые, после 40 начинают работать против нас: подчёркивают усталость, морщины и "перетягивают" акценты в макияже. Хочешь выглядеть свежо и ухоженно? Тогда запомни 3 главных "нельзя".

Женщина, макияж
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, макияж

Хайлайтер и блёстки — не для возрастной кожи

На юной коже сияние выглядит легко и естественно. Но с возрастом кожа становится суше, рельефнее — и любые блестящие текстуры начинают предательски "подсвечивать" морщины и складки. Перламутровые тени, шиммер и сияющий хайлайтер забиваются в каждую линию — в итоге не молодость, а карикатура.

Что делать

  • Выбирай сатиновые или матовые текстуры, делай ставку на деликатное подсвечивание внутреннего уголка глаза или центра века — без перебора.

Тёмные смоки — тяжёлый удар по свежести

Глубокий чёрный, графит, угольные тени — они придают взгляду драму, но и легко делают его уставшим. Особенно в сочетании с чёткими бровями и густыми накладными ресницами. В молодости — дерзко. После 40 — тяжело.

Чем заменить

  • Мягкие дымки в оттенках кофе, розового дерева, бежевого или персикового освежают и "распахивают" взгляд, визуально делая глаза больше и ярче.

Скульптурирование: тонкая грань между подтяжкой и провалом

Контуринг — это искусство, и на зрелом лице оно становится особенно рискованным. Кожа теряет упругость, границы лица стираются, и неправильное нанесение тёмных оттенков только подчёркивает это. А слишком чёткий контур делает лицо резким и "нарисованным".

Совет

  • Лучше заменить агрессивное скульптурирование лёгким моделированием с помощью румян и хайлайтера без блеска. Главное — мягкая тушёвка и минимум усилий.

Возрастной макияж — это не запреты, а умение подстраивать бьюти-привычки под перемены во внешности. Вместо тяжёлых текстур и устаревших техник стоит выбирать мягкость, деликатность и акценты, которые работают на свежесть. Ведь макияж после 40 — это не маска, а способ подчеркнуть достоинства, придать уверенности и позволить себе сиять на своих условиях.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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