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Патчи подождут: эти травяные компрессы спасают глаза от мешков и синевы за 15 минут

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Стресс, бессонные ночи и экранные марафоны — всё это первым делом выдают глаза. Темные круги и мешки под ними моментально добавляют усталости и визуально возраста. Но прежде чем мчаться в магазин за патчами, попробуй то, что уже давно лежит в аптечке: натуральные травы. Проверенные рецепты компрессов работают не хуже, а порой и лучше магазинных средств — и стоят копейки.

Травы
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Травы

Липа + ромашка: классика против усталости

Этот дуэт работает мягко, но эффективно. Цветки липы и ромашки успокаивают, снимают воспаления и отеки.

Как делать

  • По 1 ст. л. липы и ромашки залить 2 стаканами кипятка.
  • Подержать на водяной бане 20 минут.
  • Процедить, остудить, смочить салфетки.
  • Приложить к глазам на 15 минут.

Уже через несколько применений взгляд станет яснее, а кожа — свежее.

Свежие берёзовые листья: быстрый лифтинг-эффект

Если удалось раздобыть свежие листья берёзы — считай, повезло. В них содержатся вещества, способные быстро подтянуть и освежить кожу век.

Что делать

  • Горсть листьев залить 2 стаканами кипятка.
  • Настоять 20 минут на водяной бане.
  • Остудить, процедить, приложить к глазам на 10-15 минут.

Отёки уйдут, а лицо станет заметно бодрее.

Полевой хвощ: борьба с тенью под глазами

Это растение славится мочегонным и противовоспалительным действием — а значит, идеальный выбор при припухлостях и синяках.

Рецепт

  • 1 ст. л. хвоща залить 2 стаканами кипятка.
  • Томить на водяной бане 30 минут.
  • Настоять ещё 10, остудить.
  • Использовать как компресс на 15 минут.

Хвощ не только убирает отеки, но и придаёт коже гладкость.

Эти простые, но действенные рецепты — настоящий must-have для тех, кто хочет выглядеть бодро даже после бессонной ночи. Травяные компрессы не только экономят деньги, но и дарят глазам отдых, а коже — мягкость и сияние. Попробуй — и твой взгляд снова станет ясным, как после отпуска.

Уточнения

Красота́ - эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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