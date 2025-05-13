Визажисты больше так не делают: где на самом деле должен быть хайлайтер при нависшем веке

Макияж глаз может творить чудеса. Он способен "приоткрыть" взгляд, убрать усталость с лица и даже визуально омолодить. Но есть одна ошибка, которая вместо вау-эффекта делает всё с точностью наоборот — особенно если у вас нависшее веко. И чаще всего виноват… обычный хайлайтер.

Фото: Designed be Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Креативный макияж

Почему привычный способ больше не работает

Если ты всё ещё наносишь сияющий хайлайтер под бровь — срочно остановись. Когда-то это действительно считалось универсальным приёмом для лифтинг-эффекта. Но времена и техники изменились.

Во-первых, мода ушла от блестящих акцентов в этой зоне. Во-вторых, светлый шиммер под бровью визуально "высвечивает" лишний объём и делает нависание более заметным. То есть ты буквально подчёркиваешь то, что хочешь скрыть.

Новый подход: макияж, который приподнимает веко

Визажисты давно придумали альтернативу — простую и очень эффектную. Всё, что тебе понадобится, — хайлайтер, матовые тени и правильное распределение света и тени.

Вот как это работает

Хайлайтер наноси не под бровь, а на центр подвижного века: это придаст взгляду глубину и свежесть, не акцентируя нависание.

это придаст взгляду глубину и свежесть, не акцентируя нависание. В складку века добавь мягкие матовые тени: идеально подойдут светло-коричневые или бежево-розовые. Они создадут естественную "тень" и визуально откроют глаз.

идеально подойдут светло-коричневые или бежево-розовые. Они создадут естественную "тень" и визуально откроют глаз. Под бровь — только матовый светлый оттенок: без блесток, без сияния. Это освежит макияж и не утяжелит взгляд.

Проверь эффект прямо сейчас

Хочешь увидеть разницу? Сделай макияж по привычной схеме на одном глазу, а на другом — по новой. Ты сразу заметишь: глаз с "обновлённой" техникой выглядит более открытым, приподнятым и отдохнувшим. И это без филлеров и фотошопа!

Бонус: этот приём работает на всех типах глаз

Неважно, насколько выражено у тебя нависание. Эта техника подходит как для глубокопосаженных глаз, так и для тех, у кого веко слегка прикрывает подвижную часть. Главное — избегать блеска там, где он может сыграть против тебя.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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