Визажисты больше так не делают: где на самом деле должен быть хайлайтер при нависшем веке

Макияж глаз может творить чудеса. Он способен "приоткрыть" взгляд, убрать усталость с лица и даже визуально омолодить. Но есть одна ошибка, которая вместо вау-эффекта делает всё с точностью наоборот — особенно если у вас нависшее веко. И чаще всего виноват… обычный хайлайтер.
Если ты всё ещё наносишь сияющий хайлайтер под бровь — срочно остановись. Когда-то это действительно считалось универсальным приёмом для лифтинг-эффекта. Но времена и техники изменились.
Во-первых, мода ушла от блестящих акцентов в этой зоне. Во-вторых, светлый шиммер под бровью визуально "высвечивает" лишний объём и делает нависание более заметным. То есть ты буквально подчёркиваешь то, что хочешь скрыть.
Визажисты давно придумали альтернативу — простую и очень эффектную. Всё, что тебе понадобится, — хайлайтер, матовые тени и правильное распределение света и тени.
Хочешь увидеть разницу? Сделай макияж по привычной схеме на одном глазу, а на другом — по новой. Ты сразу заметишь: глаз с "обновлённой" техникой выглядит более открытым, приподнятым и отдохнувшим. И это без филлеров и фотошопа!
Неважно, насколько выражено у тебя нависание. Эта техника подходит как для глубокопосаженных глаз, так и для тех, у кого веко слегка прикрывает подвижную часть. Главное — избегать блеска там, где он может сыграть против тебя.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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