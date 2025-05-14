Не игнорируйте морщины сна: 5 шагов к идеальной коже по утрам

Если вы часто просыпаетесь с новыми морщинами, которые не были заметны вечером, возможно, стоит обратить внимание на свой сон и уход за кожей.
Морщины сна — это временные складки, появляющиеся из-за неправильного положения лица и тела во время сна. Особенно они заметны у тех, кто спит на боку или лицом вниз. Косметологи могут определить, на какой стороне лица человек предпочитает спать, так как именно там кожа стареет быстрее.
Причины появления морщин сна
Помимо неправильного положения тела, на появление морщин могут влиять и другие факторы:
Как бороться с морщинами сна
Следы от подушек и утренние морщины — это не только косметическая проблема, но и сигнал о том, что ваш уход за кожей может быть улучшен. Изменение привычек сна, выбор правильного постельного белья и регулярный уход за кожей помогут вам сохранить молодость и здоровье кожи.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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