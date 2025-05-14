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Не игнорируйте морщины сна: 5 шагов к идеальной коже по утрам

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Если вы часто просыпаетесь с новыми морщинами, которые не были заметны вечером, возможно, стоит обратить внимание на свой сон и уход за кожей.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Морщины сна — это временные складки, появляющиеся из-за неправильного положения лица и тела во время сна. Особенно они заметны у тех, кто спит на боку или лицом вниз. Косметологи могут определить, на какой стороне лица человек предпочитает спать, так как именно там кожа стареет быстрее.

Причины появления морщин сна

Помимо неправильного положения тела, на появление морщин могут влиять и другие факторы:

  1. Естественный процесс старения. С возрастом кожа теряет коллаген и эластичность, становясь более склонной к образованию морщин.
  2. Материал постельного белья. Грубые ткани могут усиливать давление на кожу и вызывать морщины, тогда как мягкие материалы, такие как шелк или атлас, снижают этот риск.
  3. Здоровье кожи. Регулярное давление на одни и те же участки кожи во время сна может привести к ухудшению кровообращения и снижению эластичности кожи, пишет in.hu.

Как бороться с морщинами сна

  • Измените позу сна. Попытайтесь спать на спине, так как это положение минимизирует контакт кожи с подушкой. Если это неудобно, используйте наволочки из мягких тканей, таких как шелк, которые уменьшают трение и предотвращают появление морщин.
  • Подберите правильное постельное белье. Выбирайте наволочки без отдушек и красителей, чтобы избежать аллергических реакций и раздражения кожи. Кондиционеры для белья без этих компонентов могут смягчить ткани и уменьшить трение.
  • Улучшите уход за кожей. Увлажняйте кожу перед сном, используя средства с коллагеном, ретинолом или пептидами. Это поможет укрепить кожный барьер и минимизировать морщины.
  • Пейте достаточно воды. Обезвоженная кожа хуже восстанавливается после повреждений, поэтому важно пить достаточное количество воды в течение дня.

Следы от подушек и утренние морщины — это не только косметическая проблема, но и сигнал о том, что ваш уход за кожей может быть улучшен. Изменение привычек сна, выбор правильного постельного белья и регулярный уход за кожей помогут вам сохранить молодость и здоровье кожи.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
 

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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