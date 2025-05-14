Ваша кожа после 50: 4 секрета красоты, которые изменят ваше лицо навсегда

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С возрастом кожа теряет упругость, становится сухой, появляются пигментные пятна и тускнеет цвет лица. Эксперты советуют, как правильно ухаживать за зрелой кожей.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

Защита от солнца

Использование солнцезащитного крема — ключевой момент в уходе за кожей, особенно для людей старше 50 лет. Ультрафиолетовые лучи могут вызвать рак кожи, пигментацию и морщины. Выбирайте крем с SPF не менее 30, который защищает от UVA- и UVB-лучей. Наносите его ежедневно, независимо от погоды, и не забывайте про шею и тыльную сторону ладоней. Вечером обязательно смывайте крем, чтобы не забивать поры.

Выбор средств для очищения и увлажнения

С возрастом кожа становится более сухой из-за снижения выработки кожного сала. Поэтому выбирайте мягкие очищающие средства и увлажняющие кремы, подходящие вашему типу кожи. Если кожа чувствительная, перед использованием нового средства протестируйте его на небольшом участке кожи.

Для увлажнения кожи используйте тоники с керамидами, которые делают кожу мягкой и свежей. Также полезно применять сыворотки с витамином С, которые защищают кожу от свободных радикалов и уменьшают пигментацию, советует in.hu.

Уход за сухой кожей

Если у вас сухая кожа, важно уделять особое внимание увлажнению. Очищайте лицо теплой или холодной водой, избегая горячей, чтобы не смывать естественные масла кожи. Используйте более густые кремы и масла утром и вечером. Гиалуроновая кислота также поможет удерживать влагу в коже.

Отшелушивайте кожу хотя бы раз в неделю, чтобы удалить омертвевшие клетки. Наносите увлажняющий лосьон на тело. Выбирайте средства с антиоксидантами и противовоспалительными компонентами. Ретинол, производное витамина А, стимулирует выработку коллагена и уменьшает морщины.

Процедуры для омоложения кожи

Ботокс и филлеры помогают разгладить морщины и скорректировать овал лица. Ботокс подтягивает кожу вокруг глаз, а филлеры делают щеки и губы более объемными.

Лазерные процедуры также эффективны для борьбы с различными проблемами кожи, такими как пигментация и морщины. Современные лазеры стимулируют выработку коллагена, подтягивают кожу и улучшают ее цвет. Хотя такие процедуры могут быть дорогими и болезненными, многие женщины замечают значительные улучшения.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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