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Кожа в эти дни капризничает? Просто начни ухаживать за ней по расписанию

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Настроение скачет, аппетит меняется, сил то валом, то ноль. Но вместе с гормонами по своему расписанию живёт и кожа. Чтобы она оставалась ухоженной и сияющей, стоит подстраивать уход под фазу менструального цикла. Вот как это работает.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Дни перед месячными и сами критические дни (приблизительно 1-5-й день цикла)

Фаза: высыпания и воспаления

Да, знакомо: вот-вот начнётся, и вдруг — прыщ. Или два. Или десять. В это время кожа особенно уязвима, сальные железы работают активнее, а иммунитет чуть слабее. Что делать?

  • Используй мягкие средства с салициловой кислотой на ночь

  • Добавь очищающие маски 2-3 раза в неделю

  • Не трогай лицо руками и избегай сладкого, острого и жирного

  • Никаких агрессивных процедур — только бережное очищение

6-13-й день цикла

Фаза: сухость и повышенная чувствительность

Гормоны пошли на спад, и кожа может стать стянутой, тусклой и чувствительной. Самое время насытить её влагой.

  • Пей больше воды

  • Поддержи кожу изнутри — ешь семечки, жирную рыбу, орехи, авокадо

  • Выбирай лёгкие увлажняющие кремы с зелёным чаем, алоэ или витамином С

  • Сделай маску на основе гиалуронки или водорослей

14-25-й день цикла

Фаза: сияние и восстановление

Вот оно — окно красоты! Эстрогены на пике, кожа упругая, ровная, поры сужаются, всё впитывается лучше, чем обычно.

  • Время попробовать новую сыворотку или активный антивозрастной уход

  • Добавь в рутину антиоксиданты: витамин С, Е, ниацинамид

  • Сделай курс масок с гиалуроновой кислотой

  • Лёгкий пилинг или скраб 1-2 раза в неделю — кожа скажет спасибо

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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