Кожа в эти дни капризничает? Просто начни ухаживать за ней по расписанию

Настроение скачет, аппетит меняется, сил то валом, то ноль. Но вместе с гормонами по своему расписанию живёт и кожа. Чтобы она оставалась ухоженной и сияющей, стоит подстраивать уход под фазу менструального цикла. Вот как это работает.
Фаза: высыпания и воспаления
Да, знакомо: вот-вот начнётся, и вдруг — прыщ. Или два. Или десять. В это время кожа особенно уязвима, сальные железы работают активнее, а иммунитет чуть слабее. Что делать?
Используй мягкие средства с салициловой кислотой на ночь
Добавь очищающие маски 2-3 раза в неделю
Не трогай лицо руками и избегай сладкого, острого и жирного
Никаких агрессивных процедур — только бережное очищение
Фаза: сухость и повышенная чувствительность
Гормоны пошли на спад, и кожа может стать стянутой, тусклой и чувствительной. Самое время насытить её влагой.
Пей больше воды
Поддержи кожу изнутри — ешь семечки, жирную рыбу, орехи, авокадо
Выбирай лёгкие увлажняющие кремы с зелёным чаем, алоэ или витамином С
Сделай маску на основе гиалуронки или водорослей
Фаза: сияние и восстановление
Вот оно — окно красоты! Эстрогены на пике, кожа упругая, ровная, поры сужаются, всё впитывается лучше, чем обычно.
Время попробовать новую сыворотку или активный антивозрастной уход
Добавь в рутину антиоксиданты: витамин С, Е, ниацинамид
Сделай курс масок с гиалуроновой кислотой
Лёгкий пилинг или скраб 1-2 раза в неделю — кожа скажет спасибо
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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