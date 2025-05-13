Уход идеальный, а в зеркале усталость? Вот 9 причин, почему лицо старит само себя

Ты тщательно ухаживаешь за кожей, а в зеркале всё равно видишь усталое лицо? Виноваты могут быть не морщины, а совсем другие вещи — от питания до привычек, которые портят тебе молодость. Проверь — возможно, ты пропускаешь один из этих пунктов.
Если в рационе преобладают булки, сосиски и лапша быстрого приготовления, кожа просто не из чего будет строить свою "молодость". Нужны жирные кислоты из рыбы, свежие овощи, фрукты и минимум переработанных продуктов.
Выпитый "по пятницам" бокал — это удар по влаге. Алкоголь обезвоживает и вызывает воспаления на коже. Не обязательно становиться трезвенником, но стоит снизить частоту и объёмы.
Кожа вокруг глаз — тонкая, уязвимая, первой выдаёт усталость. Если ты до сих пор не используешь отдельный крем для этой области — самое время начать.
Физическая активность усиливает кровообращение и насыщает клетки кислородом. Не обязательно потеть в зале — прогулки, плавание, йога или велопрогулки творят чудеса с цветом лица.
Тяжёлый тон, плотные консилеры, перламутр там, где он не нужен — всё это подчёркивает морщины. Особенно если вечером ты забываешь смывать косметику. Лёгкость и чистота — вот формула молодого макияжа.
Сигареты ухудшают микроциркуляцию и снижают насыщение тканей кислородом. Кожа становится тусклой, теряет упругость — и никакая сыворотка не спасёт.
Нервное напряжение влияет не только на сон и настроение. Оно запускает воспаления, нарушает гормональный баланс и усиливает признаки старения. Научиться расслабляться — это не слабость, а стратегия выживания.
Недосып крадёт свежесть. А спать всю ночь на боку — ещё и верный путь к заломам и отёкам. Лучше всего — 7-8 часов и на спине.
Если ты постоянно щуришься (на солнце, от экрана, в эмоциях), лоб и уголки глаз запоминают это. Носи очки от солнца, а экран ставь на комфортную яркость — и лицо скажет тебе спасибо.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.