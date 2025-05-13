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Ушёл объём, поплыл овал — 5 причин, почему лицо стареет быстрее, чем кажется

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Морщинки в уголках глаз, складочки на шее — всё это нас беспокоит. Но настоящие возрастные изменения начинаются не с них. Самый верный признак — когда "треугольник молодости" на лице переворачивается. В юности его вершина смотрит вниз, а основание — по линии лба. С возрастом всё наоборот: нижняя часть лица становится тяжёлой, черты теряют чёткость, и даже идеальная кожа уже не спасает. Почему это происходит — и как можно это остановить?

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

1. Лишний вес "тянет" лицо вниз

Избыток жировой ткани меняет пропорции: нижняя часть лица становится массивнее. Итог — лицо теряет молодую форму, а возраст визуально прибавляется. Минус 5-10 кг часто = минус 5-10 лет.

2. Напряжённые мышцы — причина морщин и "тяжёлого" овала

Часто старение ускоряет гипертонус: мы непроизвольно хмуримся, поджимаем губы, стискиваем челюсть. Всё это формирует заломы, искажает черты и укорачивает шею. Выход — расслабление мышц с помощью инъекций ботулотоксина (ботокса).

3. Ушедший объём = усталое лицо

С возрастом щёки, виски, губы теряют объём. Черты становятся плоскими, а лицо будто сползает вниз. Филлеры помогают вернуть недостающий объём — и вместе с ним чёткие линии, симметрию и выраженность скул.

4. Ослабление связок — и всё "плывёт"

С возрастом изменяется связочный аппарат. Кожа уже не держится так прочно, и лицо "сползает". Аппаратные процедуры вроде SMAS-лифтинга (например, Ulthera) работают вглубь, подтягивая и укрепляя весь каркас без разрезов и восстановительного периода.

5. Обезвоженная кожа стареет быстрее

Даже идеальная подтяжка не спасёт, если кожа сухая, тусклая и пигментированная. Биоревитализация с гиалуроновой кислотой и аминокислотами восстанавливает увлажнённость, упругость и сияние кожи. А в тандеме с другими процедурами эффект получается вдвойне заметным.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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