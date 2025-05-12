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Забудьте о дорогих брендах! Этот одеколон уже 200 лет в центре внимания

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Что объединяет немецкого монаха XVIII века, наполеоновских солдат и икону Голливуда? Ответ — одеколон 4711®. Это не просто духи, а аромат с историей в несколько столетий, в которую успели влюбиться миллионы — от королей до актрис.

Девушка держит духи
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Девушка держит духи

Свадебный подарок, ставший легендой

Всё началось в 1792 году, когда парфюмер Вильгельм Мюльхенс получил в подарок от картезианского монаха рецепт необычного аромата. Так появился 4711 — освежающий цитрусово-ароматический одеколон, который быстро завоевал популярность. Цифры на флаконе — это не случайный набор: во времена наполеоновской оккупации по номеру 4711 значился адрес дома на Глокенгассе в Кёльне, где и располагалась парфюмерная лавка Мюльхенса.

Смесь бергамота, лимона, апельсина, лаванды, розмарина и нероли оказалась не просто приятной, но и бодрящей — аромат, как считалось, оживлял тело, разум и душу. Именно поэтому его часто связывают с ранними принципами ароматерапии.

Из Кёльна — на выставки мира

4711 быстро вышел за пределы Германии. Он блистал на международных выставках в Мельбурне и Филадельфии, а его освежающая формула стала символом утончённости и благополучия в аристократических кругах. Это был аромат эпохи — ненавязчивый, лёгкий и элегантный.

Аромат, достойный Одри Хепберн

Один из самых известных поклонников 4711 — Одри Хепберн. Легенда кино, известная своим сдержанным стилем и утончёнными манерами, предпочитала ароматы, которые "не вторгаются в пространство". 4711 идеально соответствовал её философии: не яркий, но оставляющий след. "Настоящая роскошь — это не цена, а гармония", — говорили о ней. И её выбор аромата только это подтверждает.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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