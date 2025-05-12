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Маленькая модель с миллионами в кадре — цена, о которой тогда молчали

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Шесть лет — именно столько было Тилан Блондо, когда весь мир заговорил о ней. Французский Vogue поместил юную модель на обложку, нарядив в золотистое мини-платье, посадив на подушки с леопардовым принтом и увенчав снимок томным взглядом, не по возрасту взрослым. Она стала самой молодой моделью, когда-либо появлявшейся на обложке культового журнала.

Девочка закрывает лицо руками
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка закрывает лицо руками

Когда красота становится скандалом

Снимок вызвал бурную реакцию: кто-то восхищался её внешностью, кто-то — осуждал. Особенно досталось матери Тилан — актрисе и телеведущей Веронике Лубри, которую обвинили в том, что она "предала" свою дочь, выставив её в образе взрослой женщины в десять лет.

"Единственное, что меня поражает на этой фотографии, — это ожерелье за три миллиона евро", — ответила на критику Лубри в интервью французскому журналу.

Дочь звезды футбола и лицо модных домов

Тилан родилась в 2001 году. Её отец — Патрик Блондо, бывший футболист, а младшего брата зовут Айртон. Несмотря на раннюю и неоднозначную известность, Тилан не растворилась в мире детских сенсаций. Сейчас ей 24, и за её плечами — десятки обложек, контракты с мировыми брендами и 6,9 миллиона подписчиков.

Карьера, которая не сломалась

После Vogue были и Grazia, и рекламные кампании L'Oreal, Dolce & Gabbana. Уже в 15 она подписала контракт с агентством IMG Models, а спустя год — запустила свой бренд одежды Heaven May. В том же 2015 году сыграла в фильме "Красавица и Себастьян: приключение продолжается".

История Блондо — редкий пример того, как можно начать карьеру в модельном бизнесе практически с пелёнок и не только не сгореть, но и построить на этом полноценную взрослую жизнь.

Уточнения

Vogue (произносится вог, с фр. — «мода») — женский журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast в США и ещё в 26 странах по всему миру международными подразделениями Condé Nast International и по лицензии.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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