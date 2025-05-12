Пенсия, помада и пара капель чуда: формула образа, который моложе паспорта

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Моя семья » Красота и стиль

Интернет пестрит туториалами по макияжу — но почти все они адресованы молодым девушкам с идеальной кожей. А что делать тем, кто старше 60 и уже не вписывается в глянцевые стандарты? Ответ неожиданно прост — следить за женщиной, которая не просто не боится возраста, а делает его своим преимуществом.

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем

Макияж без возраста: кто вдохновляет женщин по всему миру

Вэл Гарланд, 66-летняя визажистка из Великобритании, стала настоящей звездой — у неё более 700 тысяч подписчиков. Но начинала она вовсе не в соцсетях. В 1980-х она работала парикмахером в Австралии, а после возвращения в Лондон в 1994 году полностью переключилась на макияж.

В 1995 году Гарланд начала сотрудничать с тогда ещё подающим надежды Александром Маккуином. Именно она создавала дерзкие образы с драматичными бровями и насыщенными черными тенями. Позже её работы украшали обложки Vogue, а среди клиентов были Кейт Мосс и Леди Гага.

Минимализм и эффект: секреты макияжа от профи

Главная фишка Гарланд сегодня — короткие, по 60 секунд, видео, в которых она делится своими техниками. И это не пошаговые гайды с дюжиной продуктов, а простые, практичные советы, которые легко применить дома. Особенно они полезны женщинам старшего возраста, которым нужен не маскарад, а лёгкий и свежий образ.

Один приём — и кожа засияет

Один из любимых трюков Вэл — автозагар в увлажняющий крем. Несколько капель средства она добавляет прямо в ладонь, смешивает с кремом и наносит на лицо. Это придаёт коже тёплый, естественный оттенок, как после отпуска. Без перегруза и без эффекта маски.

В этом и заключается её подход: возраст — не помеха для красоты. Главное — знать, как подчеркнуть лучшее, а не пытаться спрятать всё под слоями косметики.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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