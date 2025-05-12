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Брови, которые делают утро счастливым: одна процедура, и макияж больше не нужен

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Представьте: вы просыпаетесь, подходите к зеркалу — и видите идеально оформленные, мягко очерченные брови. Никакого карандаша, теней или спешки утром. Летом, когда макияж хочется свести к минимуму, это особенно ценно. Именно такой эффект даёт техника пудровых бровей.

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смотрит в зеркало

Что такое пудровые брови

Несмотря на название, никакой настоящей пудры в составе нет. Это одна из разновидностей полуперманентного макияжа, которую часто называют также омбре или микротушёвкой. Метод создаёт мягкий, равномерный оттенок — как будто вы слегка припудрили брови, не перебарщивая с цветом.

"Пудровые брови — это полупостоянная техника косметического татуажа, создающая эффект мягкой растушёвки, имитирующий натурально подкрашенные брови", — объясняет Кристал Каммингс в статье для instyle.com.

Как это работает

В отличие от микроблейдинга, где мастер вручную прорисовывает волоски, здесь используется цифровой аппарат с тонкой иглой. Пигмент наносится точечно, слоями, создавая эффект перехода — от более яркой середины к светлому краю.

Чем отличаются от микроблейдинга

Микроблейдинг подходит тем, у кого брови редкие и хочется добавить "волосков". Это реалистично, но не всегда подходит жирной или чувствительной коже. Эффект держится от 1 до 3 лет.

Пудровая техника, наоборот, создаёт более мягкий и макияжный результат. Брови выглядят объёмнее, как будто аккуратно подкрашены, но не перегружены. Эта методика особенно удобна для обладательниц жирной кожи или тех, кто хочет выглядеть ухоженно без чётких линий.

Почему это удобно

Пудровые брови — находка для тех, кто хочет сэкономить время по утрам, не теряя ухоженного внешнего вида. Особенно актуально летом, когда хочется выглядеть естественно, но не бледно.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens «постоянный»), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация — внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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