Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру

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1:54
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь заходит о летней одежде, кардиган — вряд ли первое, что приходит на ум. Но, возможно, вы просто забыли, как он может преобразить образ: поверх платья, накинутый на купальник или превращённый в самостоятельный топ. Летний кардиган — это не просто уют, это стиль в движении.

Джинсовая юбка
Фото: flickr.com by Bramblewood Fashion, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джинсовая юбка

Вторая жизнь вязаных веще

После пандемии мода на трикотаж заиграла новыми красками. Мы помним, как бренд Jacquemus сделал культ из рубчатых велосипедок, а скандинавские модницы вдохновили нас на эксперименты с жилетами и вязаным минимализмом. Вязаные платья, топы и юбки стали неотъемлемой частью гардероба — и теперь это не сезонный тренд, а основа круглогода.

Зачем менять жакет на кардиган

Если вам не хватает многослойности летом, но при этом не хочется прятаться в жарком пиджаке — решение есть. Облегчённый кардиган из хлопка или льна даёт тот самый баланс: защита от прохлады и лёгкость, которой так не хватает летом.

В 2025 году на первый план выходят модели в духе бохо-шика — кружевные, фактурные, полупрозрачные. Их можно сочетать с:

  • Простыми топами
  • Атласными или А-силуэтными юбками
  • Джинсами (вечно актуальное сочетание тёмно-синего и белого)

И да, если вы носите его как свитер, расстегните нижние пуговицы — это создаст лёгкий, расслабленный образ.

Вдохновляйтесь "золотыми" 90-ми

Звёзды 90-х носили кардиганы как часть дневного стиля, а летом 2025 года этот подход снова с нами. Парижанки, которые давно превратили кардиган в базовую вещь, тоже не отстают.

Так зачем ждать осени, чтобы достать вязаное? Лето — идеальное время, чтобы дать кардигану новую роль.

Уточнения

Ко́фта — предмет верхней плечевой вязаной одежды.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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