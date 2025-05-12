Три напитка, которые делают с организмом то, на что кремы не способны

Хочешь быть здоровой и красивой — не только ешь правильно, но и пей с умом. Мы часто следим за рационом, считая калории и читая составы. Но забываем, что напитки — не менее важная часть заботы о здоровье. Особенно для женщин.
Вот три напитка, которые точно стоит включить в своё ежедневное меню — они работают мягко, но эффективно.
Это не просто модный детокс. Такой напиток:
Лимон активизирует выработку лептина — гормона сытости. А готовится всё просто: выжми сок половинки лимона в чашку, залей кипятком, остуди до тёплого состояния и выпей натощак.
Необычный, но очень полезный напиток, особенно для женской репродуктивной системы.
Он:
Завари 1 ст. ложку сухих или свежих листьев в 200 мл кипятка, настаивай 10 минут. Пей 2-3 чашки в день — но не на ночь.
Этот напиток — как заботливая подружка:
В чашку горячего молока добавь 1/2 ч. л. куркумы, по вкусу — мёд. Пей перед сном. Это не только полезно, но и очень вкусно.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
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