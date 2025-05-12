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Три напитка, которые делают с организмом то, на что кремы не способны

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Хочешь быть здоровой и красивой — не только ешь правильно, но и пей с умом. Мы часто следим за рационом, считая калории и читая составы. Но забываем, что напитки — не менее важная часть заботы о здоровье. Особенно для женщин.

Вода Сасси
Фото: https://www.freepik.com by bublikhaus
Вода Сасси

Вот три напитка, которые точно стоит включить в своё ежедневное меню — они работают мягко, но эффективно.

1. Тёплая вода с лимоном

Это не просто модный детокс. Такой напиток:

  • ускоряет обмен веществ;
  • помогает организму "проснуться" с утра;
  • укрепляет иммунитет;
  • делает кожу чище, а талию — тоньше.

Лимон активизирует выработку лептина — гормона сытости. А готовится всё просто: выжми сок половинки лимона в чашку, залей кипятком, остуди до тёплого состояния и выпей натощак.

2. Чай из листьев малины

Необычный, но очень полезный напиток, особенно для женской репродуктивной системы.
Он:

  • укрепляет матку;
  • смягчает проявления ПМС, климакса и даже родов;
  • насыщает витаминами.

Завари 1 ст. ложку сухих или свежих листьев в 200 мл кипятка, настаивай 10 минут. Пей 2-3 чашки в день — но не на ночь.

3. Молоко с куркумой

Этот напиток — как заботливая подружка:

  • успокаивает гормоны;
  • помогает при простуде;
  • согревает и расслабляет.

В чашку горячего молока добавь 1/2 ч. л. куркумы, по вкусу — мёд. Пей перед сном. Это не только полезно, но и очень вкусно.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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