Три напитка, которые делают с организмом то, на что кремы не способны

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хочешь быть здоровой и красивой — не только ешь правильно, но и пей с умом. Мы часто следим за рационом, считая калории и читая составы. Но забываем, что напитки — не менее важная часть заботы о здоровье. Особенно для женщин.

Фото: https://www.freepik.com by bublikhaus Вода Сасси

Вот три напитка, которые точно стоит включить в своё ежедневное меню — они работают мягко, но эффективно.

1. Тёплая вода с лимоном

Это не просто модный детокс. Такой напиток:

ускоряет обмен веществ;

помогает организму "проснуться" с утра;

укрепляет иммунитет;

делает кожу чище, а талию — тоньше.

Лимон активизирует выработку лептина — гормона сытости. А готовится всё просто: выжми сок половинки лимона в чашку, залей кипятком, остуди до тёплого состояния и выпей натощак.

2. Чай из листьев малины

Необычный, но очень полезный напиток, особенно для женской репродуктивной системы.

Он:

укрепляет матку;

смягчает проявления ПМС, климакса и даже родов;

насыщает витаминами.

Завари 1 ст. ложку сухих или свежих листьев в 200 мл кипятка, настаивай 10 минут. Пей 2-3 чашки в день — но не на ночь.

3. Молоко с куркумой

Этот напиток — как заботливая подружка:

успокаивает гормоны;

помогает при простуде;

согревает и расслабляет.

В чашку горячего молока добавь 1/2 ч. л. куркумы, по вкусу — мёд. Пей перед сном. Это не только полезно, но и очень вкусно.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.



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