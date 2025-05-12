Потеют ноги? Возможно, вы просто не знали этого трюка с носками

Жаркое лето и открытая обувь — казалось бы, идеальное сочетание. Но когда ноги начинают сильно потеть, а запах становится проблемой, сезон лёгкости превращается в борьбу за комфорт.
Температура выше +25 °C активирует работу потовых желез. В закрытой обуви без вентиляции, особенно с синтетическими носками, стопы оказываются в "парнике". Кожа размягчается, появляются микротрещины, усиливается запах — идеальные условия для грибка и воспалений.
Главные причины усиленной потливости:
Если к потливости добавляются шелушение, трещины или неприятный запах — это повод посетить подолога: возможна инфекция.
Что поможет:
Уход за стопами:
Обувь и гигиена
Используйте УФ-сушилки, антисептические спреи и не храните обувь во влажном месте.
Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.
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