Потеют ноги? Возможно, вы просто не знали этого трюка с носками

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жаркое лето и открытая обувь — казалось бы, идеальное сочетание. Но когда ноги начинают сильно потеть, а запах становится проблемой, сезон лёгкости превращается в борьбу за комфорт.

Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Почему стопы страдают летом

Температура выше +25 °C активирует работу потовых желез. В закрытой обуви без вентиляции, особенно с синтетическими носками, стопы оказываются в "парнике". Кожа размягчается, появляются микротрещины, усиливается запах — идеальные условия для грибка и воспалений.

Главные причины усиленной потливости:

индивидуальные особенности организма;

стресс и повышенный уровень адреналина;

тесная, недышащая обувь;

синтетические носки;

кожные заболевания.

Если к потливости добавляются шелушение, трещины или неприятный запах — это повод посетить подолога: возможна инфекция.

Что поможет:

Обувь

Выбирайте открытую, из натуральных материалов. Избегайте кожзама, пластика и резины. Обратите внимание на антисептические стельки с углём, ионами серебра или бамбуком.

Выбирайте открытую, из натуральных материалов. Избегайте кожзама, пластика и резины. Обратите внимание на антисептические стельки с углём, ионами серебра или бамбуком. Носки

Отдавайте предпочтение хлопку, льну или бамбуку. Меняйте их при намокании. Синтетика — враг.

Уход за стопами:

ванночки с дубом или берёзой (регулируют потоотделение);

контрастные процедуры 2-3 раза в неделю;

кремы с тальком, цинком или экстрактом хвои;

спрей-пудры — только после консультации.

Обувь и гигиена

Используйте УФ-сушилки, антисептические спреи и не храните обувь во влажном месте.

Уточнения

Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.



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