Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот вид спорта разрушает ваш ночной отдых
Смола на дереве — вовсе не смола: что значит эта жидкость на вишне
Петр I: великая история страны и личная трагедия последнего русского царя в постановке Юрия Грымова
Одна банка тунца и 15 минут — закуска, которая удивит гостей
Уклад отшельников: как выживают люди на самом изолированном острове на планете?
Грибы без леса: как на даче вырастить настоящие белые
Лимонная кислота против старого антифриза: народный способ работает
Хищник не прощает паники: как остаться человеком, когда встречаешь дикого зверя
Ваша покупка может оставить токсичный след — буквально

Потеют ноги? Возможно, вы просто не знали этого трюка с носками

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Жаркое лето и открытая обувь — казалось бы, идеальное сочетание. Но когда ноги начинают сильно потеть, а запах становится проблемой, сезон лёгкости превращается в борьбу за комфорт.

Девушка
Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Почему стопы страдают летом

Температура выше +25 °C активирует работу потовых желез. В закрытой обуви без вентиляции, особенно с синтетическими носками, стопы оказываются в "парнике". Кожа размягчается, появляются микротрещины, усиливается запах — идеальные условия для грибка и воспалений.

Главные причины усиленной потливости:

  • индивидуальные особенности организма;
  • стресс и повышенный уровень адреналина;
  • тесная, недышащая обувь;
  • синтетические носки;
  • кожные заболевания.

Если к потливости добавляются шелушение, трещины или неприятный запах — это повод посетить подолога: возможна инфекция.

Что поможет:

  • Обувь
    Выбирайте открытую, из натуральных материалов. Избегайте кожзама, пластика и резины. Обратите внимание на антисептические стельки с углём, ионами серебра или бамбуком.
  • Носки
    Отдавайте предпочтение хлопку, льну или бамбуку. Меняйте их при намокании. Синтетика — враг.

Уход за стопами:

  • ванночки с дубом или берёзой (регулируют потоотделение);
  • контрастные процедуры 2-3 раза в неделю;
  • кремы с тальком, цинком или экстрактом хвои;
  • спрей-пудры — только после консультации.

Обувь и гигиена

Используйте УФ-сушилки, антисептические спреи и не храните обувь во влажном месте.

Уточнения

Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Наука и техника
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду Аудио 
Вырываете чистотел? Напрасно — это мощное средство от тли и совки
Садоводство, цветоводство
Вырываете чистотел? Напрасно — это мощное средство от тли и совки Аудио 
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Недвижимость
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
Петр I: великая история страны и личная трагедия последнего русского царя в постановке Юрия Грымова
Потеют ноги? Возможно, вы просто не знали этого трюка с носками
Одна банка тунца и 15 минут — закуска, которая удивит гостей
Уклад отшельников: как выживают люди на самом изолированном острове на планете?
Грибы без леса: как на даче вырастить настоящие белые
Лимонная кислота против старого антифриза: народный способ работает
Хищник не прощает паники: как остаться человеком, когда встречаешь дикого зверя
Ваша покупка может оставить токсичный след — буквально
США и Китай договорились о сокращении дефицита: что изменится в мировой экономике?
Покупки до начала ремонта обернутся головной болью — как избежать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.